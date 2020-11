Corona blockiert 1Live Krone in der Jahrhunderthalle Bochum

Bochum. Die Abstimmung für den Radio-Preis läuft bis zum 18. November. Eine Live-Verleihung in der Jahrhunderthalle Bochum wird es diesmal nicht geben.

Das Corona-Jahr 2020 geht auch an der 21. Verleihung der 1Live Krone nicht spurlos vorbei. Das Live-Geschäft liegt brach und ein schnelles Ende ist nicht in Sicht, weshalb die publikumsintensive Preisverleihung auch nicht in der Jahrhunderthalle in Bochum stattfindet, sondern vor leeren Rängen in einem Kölner Studio aufgezeichnet wird.

Abstimmung läuft bis 18. November

Dennoch bleibt es auch in diesem Jahr dabei, dass über die Gewinner abgestimmt werden kann. In sieben Kategorien entscheidet sich in den kommenden zwei Wochen, wer am 21. November die Trophäen erhält. Zur Wahl stehen Mark Forster „Übermorgen“ und Robin Schulz feat. Alida „In Your Eyes“ (Beste Singles), Amilli und Juju (Beste Künstlerin), Clueso und Joris (Bester Künstler) und manche mehr.

Von der 1Live-Redaktion werden die Comedy-Krone und der Sonderpreis vergeben, die Kategorie “Bester Live Act“ pausiert in diesem Jahr. Das Voting für die „Krone“ läuft bis zum 18. November auf www.1livekrone.de. Programmdetails sollen im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht werden.

