In Corona-Zeiten gelten auch neue Regeln in der Geburtshilfe: Auch im Augusta-Klinikum Bochum spielt das Coronavirus eine große Rolle. Eine Maßnahme: Der digitale Kreißsaal. Was Schwangere und Angehörige jetzt wissen müssen, hat uns Benedikt Gottschlich, leitender Arzt der Geburtshilfe, erklärt.