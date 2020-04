Corona: Auch Bauarbeiter in Bochum tragen zeitweise Maske

Bochum. Wegen des Coronavirus müssen auch Bauarbeiter zeitweise Mundschutz tragen. Die IG Bau kontrolliert den Hygieneschutz – und mahnt auch ab.

In der Hand hält der Bauarbeiter auf der aufgerissenen Straße in Bochum eine Schüppe – und vor Mund und Nase trägt eine Atemschutzmaske, denn ein Kollege steht direkt neben ihm.

„Das Tragen ist unangenehm. Das erfordert Überzeugungsarbeit, dass wir das überhaupt auf der Baustelle haben“, sagt Peter Penning, Betriebsratsvorsitzender der Baufirma Höhler, die zurzeit einen Kreisverkehr an der Post-/Hofsteder Straße in Hofstede baut. Das Atmen unter einer Maske bei körperlich anstrengender Arbeit ist halt schwer.

Trotz Corona laufen fast alle Baustellen weiter

Während viele Branchen unter der Corona-Krise in die Knie gehen, laufen fast alle Baustellen weiter. Auch dort gelten natürlich Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Auch mitten im Lärm, Dreck und Staub müssen die Bauarbeiter an die Virus-Gefahr denken und in Situationen, in der der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann („Kannste mal eben mit anpacken?“), die Maske aufsetzen.

Penning, der auf der Baustelle einen Tieflader fährt, achtet darauf und macht gegebenenfalls „Theater“. Er weiß aus der Baubranche: „Viele nehmen die Sache nicht ernst.“

„Wir haben viele Baustellen besucht, da sind die Vorschriften nicht eingehalten worden“

Auch die IG Bau kontrolliert zurzeit landesweit Baufirmen auf den Baustellen wegen der Corona-Vorschriften. „Wir haben viele Baustellen besucht, da sind die Vorschriften nicht eingehalten worden“, sagt Sven Bönnemann, stellvertretender Regionalleiter der IG Bau NRW. „Die Betriebe haben wir dann abgemahnt.“ Sollte die IG Bau den Eindruck haben, dass ein Betrieb das in den Wind schlägt, wird die Ordnungsbehörde eingeschaltet. Die kann ein Bußgeld verhängen. Vorschriftsmäßig, so Bönnemann, würden sich geschätzt „fifty-fifty“ aller Baufirmen verhalten.

Bochum Gedenktag für verunglückte Bauarbeiter Die IG Bau erinnerte am Dienstag auch an den internationalen „Workers’ Memorial Day“ (28. April). Er erinnert an die verletzten und tödlich verunglückten Bauarbeiter in aller Welt.

Die Baufirma Höhler aus Dortmund sei da aber vorbildlich. Auf der Kreisverkehr-Baustelle stehen zwei mobile Toiletten mit Waschbecken, Desinfektionsmittel und ein Dusch-Container. Die Klos und mobilen Unterkünfte werden in der Corona-Zeit auch regelmäßiger gereinigt als sonst.

Das ist nicht überall der Fall, sagt Bönnemann. Es gebe Baustellen, die hätten nicht einmal Wasser – „im 21. Jahrhundert“. „Die Bauarbeiter essen ihre Kniffte mit dreckigen Händen. Erschreckend.“

Bauarbeiter fahren morgens nicht mehr alle im engen Transporter zur Baustelle

Hygienevorschriften und das Arbeiten auf der Baustellen müssten „kein Widerspruch“ sein, sagt Gewerkschaftssekretär Metin Akkurt. Von der Kreisverkehr-Baustelle in Hofstede könne die Branche insgesamt lernen. Die Firma habe die Arbeitsschutzmaßnahmen der neuen Lage angepasst.

Penning sagt, dass es anfangs schwierig gewesen sei, Schutzmasken zu organisieren. Jetzt seien genug da. Täglich werden sie erneuert. Morgens auf dem Weg zur Baustelle würden nur noch zwei Leute im Transporter sitzen, die übrigen würden in ihren privaten Pkw anreisen. Die Kosten würden erstattet.