Die Zahl der aktuell bestätigten Corona-Fälle in Bochum geht weiter zurück. Am Freitag waren es 76.

Coronavirus Corona: 76 Infizierte - positiver Verlauf in Bochum hält an

Bochum Die Zahl der Bochumer, die aktuell am Coronavirus erkrankt sind, geht weiter zurück. Am Freitag waren es 76. Derweil gibt es immer mehr Geheilte.

Die Zahl der Bochumer, die nach bestätigten Tests mit dem Coronavirus infiziert sind, ist nochmals deutlich zurückgegangen. 76 Erkrankte meldete die Stadt am Freitag. Am Vortag waren es 89. Inzwischen gelten 334 Frauen und Männer als geheilt: 15 mehr als am Donnerstag.

Insgesamt sind bisher 425 Corona-Infektionen in Bochum nachgewiesen. 20 Patienten werden in Kliniken versorgt - zwölf auf Intensivstationen. Es bleibt bei 15 Todesfällen. 211 Bochumer befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

USB bittet um Mund-Nasen-Schutz

Um die Infektionen weiter einzudämmen, werden nun auch die Besucher der Bochumer Wertstoffhöfe gebeten, ab Montag (27.) einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. "Damit leisten Sie einen Beitrag zum Schutz aller Mitmenschen", appelliert der Umweltbetrieb USB. Die Mitarbeiter werden gleichfalls ab Montag mit sogenannten Behelfsmasken ausgestattet.

"Die Zugangsbeschränkungen und Regelungen zur Einhaltung des Mindestabstandes (zwei Meter) behalten ihre Gültigkeit", betont der USB.