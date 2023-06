Conny (30) verirrte sich in Riemke und fand die große Liebe

Bochum. Es war Zufall, dass Christian seine Conny am Riemker Markt kennenlernte. Nun haben sie geheiratet. Hier erzählen beide ihre Liebesgeschichte.

Es war ein Herbsttag im November 2020, als Conny Becker auf dem Heimweg am Riemker Markt strandete. Sie hatte sich verfahren, eigentlich wollte sie nach Günnigfeld. Also sprach sie den jungen Mann an. „Wir sind direkt ins Gespräch gekommen“, erinnert sich die 30-Jährige an die erste Begegnung mit Christian Detering – nur drei Jahre nach dieser Zufallsbegegnung haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben.

„Ich fand ihre witzige, offene Art einfach toll! Wir hatten immer ein Thema“, so der 31-Jährige über seine zukünftige Frau. Wie selbstverständlich tauschten sie Telefonnummern aus. „Wir haben gleich viel geschrieben und uns auch bald wieder getroffen“, erinnert sich Becker.

Lemminge sind die gemeinsamen Haustiere des Brautpaares

Es ist schon ein herrlicher Zufall, dass gerade zwei Dino-Fans an einem ganz alltäglichen Tag aufeinandertreffen. „Wir sind beide auf die gleiche Weise ein bisschen verrückt und finden Dinosaurier sehr toll“, schildert die Krankenschwester.

Ein Foto mit den Gästen der Hochzeit im Amtshaus Weitmar. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Beide haben alle Teile der Filmreihe „Jurassic Park“ verschlungen und gemeinsam amüsieren sie sich über Kinderserien, in denen Dinos die Hauptrolle spielen. Beide lieben Tiere und Christian Detering war ganz entzückt, als er die Farbmäuse bei Conny Becker entdeckte. „Ich war da für einen Moment völlig unwichtig, aber ich fand es klasse, wie er sich vertieft hat“, so Becker. Mittlerweile halten sie gemeinsam Lemminge.

Im Sommer 2021 sind die beiden in ihre gemeinsame Wohnung nach Weitmar-Mark gezogen. Jetzt erwarten sie ein Töchterchen, das Mitte August zur Welt kommen soll. Darum wurde schon vorgeflittert mit einem Kurztrip nach München.

Fußball-Fieber des Ehemannes führt zu Konflikten in der Partnerschaft

„Meine Familie hat sie mit Kusshand angenommen. Insbesondere meine Mama und sie sind ein Herz und eine Seele“, freut sich Christian Detering. Seinen Heiratsantrag machte er bei Starlight Express. Die Tickets schenkte der Bochumer seiner Freundin, der gebürtigen Sauerländerin, zu Weihnachten. Am 23. Juni heirateten sie im Amtshaus Weitmar und feierten mit rund 30 Gästen. Der Entschluss für Heirat und Kind sei dabei ohne große Worte gereift, eher intuitiv.

Schließlich hatte Christian Detering die Bedingung für eine Hochzeit bereits mehrfach erfüllt mit Cola-Braten und Chili-Gulasch. „Sie sagte, wenn wir mal heiraten, musst du aber kochen lernen. Bevor ich sie kannte, konnte ich nichts außer einer Soße fürs Grillen und Varianten von Toast“, so Detering.

Von seinem Lieblingshobby Fußball und dem VfL Bochum konnte er seine Conny noch nicht überzeugen. Das häufige Fußballgucken ist eher ein Konfliktthema, wie es in den besten Partnerschaften vorkommt. „Das mit dem Fußball wird vielleicht eher bei der Tochter klappen“, hofft er. Wie schön ist es da, dass Conny und Christian Detering sich Familienleben und Haushalt gleichberechtigt vorstellen.

Für die Zukunft wünschen sich beide gemeinsame Reisen und dass sie „richtig tolle Eltern“ für ihre Tochter werden, die vielleicht auch Geschwister bekommen soll.

