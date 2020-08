Commerzbank schließt auch zwei Filialen in Bochum

Bochum. Die Geschäfte laufen gut für die Commerzbank Bochum. Dennoch sollen zwei Filialen wegfallen: in Gerthe und in Stiepel.

Die Geschäfte der Commerzbank laufen offenbar gut in in der Region. Für das erste Halbjahr berichtet sie von einem Kundenzuwachs um 3,5 Prozent auf 144.582 Privat- und Unternehmerkunden in Bochum und Umgebung. Dennoch werden zwei Filialen in Bochum schließen.

Die beiden Zweigstellen der Commerzbank in Gerthe und Stiepel, die seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, werden nicht wieder öffnen. Dazu habe auch das sich ändernde Kundenverhalten hin zum mehr Onlinebanking beigetragen, so Leonardo Barone, Niederlassungsleiter der Commerzbank Bochum. Die Filiale in Gerthe wird nun mit der Commerzbank Herne zusammengelegt. Die Kunden in Stiepel werden künftig von der Filiale in der Bochumer Innenstadt betreut. Beides soll bis Ende des Jahres geschehen.

Im April war von Filialschließung noch keine Rede

Das kommt überraschend. Vor vier Monaten hatte es auf die Frage, ob angesichts des wachsenden Onlinegeschäfts Filialschließungen zu erwarten seien, noch geheißen: „Wir werden auch künftig in unsere Filialen investieren und in der Fläche präsent sein.“ Mit der jetzt angekündigte Zusammenlegung, die Teil der bundesweiten Schließung von Filialen ist, wolle die Commerzbank auch die Öffnungsstabilität und Vertretungssicherheit in Filialen erhöhen. Nun bleiben neben der Niederlassung im Bochumer Zentrum noch die Filialen in Wattenscheid und Linden, Letztere ist Corona-bedingt derzeit allerdings geschlossen.

Das Kundenplus, so der Barone, sei vor allem über digitale Kanäle gelungen. „Das Kundenverhalten hat sich in der Corona-Krise stark verändert. Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher.“ Und: Bis Ende Juni wurden in der Niederlassung Bochum Baufinanzierungen in Höhe von 130 Millionen Euro vergeben – 10,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.“ Dazu kommen Ratenkredite in Höhe von 22 Millionen Euro vergeben, ein Plus von 27,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

