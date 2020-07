Die Clowns Litzi (Caroline Kühnl, links) und Pellerine (Sybille Möx) laden in den Ferien zu Kindervorstellungen ins Theater 48 in Bochum ein.

Für Kinder Clownstheater spielt für die Ferienkinder in Bochum

Bochum Das Clownstheater im Theater 48 spielt Sommervorstellungen im Rahmen des Bochumer Ferienpasses. Wegen Corona sind Anmeldungen nötig.

Das Theater 48 spielt in den Ferien Clownstücke für Kinder ab 5 Jahren. Schauspielerin und Regisseurin Caroline Kühnl gibt Infos zum Programm.

Was wird geboten?

Kühnl: Am Dienstag, 7. Juli, starten wir um 14 Uhr mit „Is‘ ja anders, Du“ – eine Geschichte zum Thema Freundschaft über Grenzen hinweg. Weiter geht es am Dienstag, 21. Juli, mit „Einmal Langeweile und zurück“ für alle, die dieses Jahr nicht verreisen können. Den Clowns Pellerine und Litzi geht es genauso! Sie kommen nicht vom Fleck und verreisen dennoch mit viel Fantasie.

Finden weitere Vorstellungen statt?

Beide Stücke spielen wir im Theatersaal an der Alleestraße 48 im Wechsel auch am 28. Juli sowie am 4. und 11. August, immer um 14 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro.

Welche Regeln gelten in Bezug auf Corona?

Wegen der Corona-bedingten Hygienevorschriften steht nur zwölf Publikumsplätze zur Verfügung. Eine Anmeldung ist deshalb unbedingt nötig, Telefon 0234 355 309.

