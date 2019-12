Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Classic Night: Die Termine im nächsten Jahr

Die nächste „Bosy-Lounge“ im Musikforum am Ostersamstag, 11. April, ist bereits jetzt ausverkauft. Der Herbst-Termin steht noch nicht fest.

Die Classic Night Band spielt zweimal in Dortmund: am 8. Februar im „Piano“ und am 30. April in der Warsteiner Music Hall.

Lukas Dylong hat im Riff das Format „Xtral!ve“ gestartet. An jedem zweiten Freitag des Monats gibt’s im Dreieck handgemachten Rock und Pop. Empfehlenswert!