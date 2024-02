City-Leerstand: Nachfolger für Voswinkel in Bochum gefunden

Bochum Seit Mitte 2022 steht ein Ladenlokal in 1A-Lage von Bochum leer. Nicht mehr lange. Bald soll der Nachfolger des Schuhhauses Voswinkel einziehen.

Seit Monaten sind die Schaufenster verrammelt, eine Bretterwand verstellt den Blick auf das Innere der Geschäftsräume an der Kortumstraße 84-86. 71 Jahre lang hatte das traditionsreiche Schuhhaus Voswinkel dort sein Stammgeschäft. Nach der Schließung im Sommer 2022 stand die Immobilie leer. Allerdings nicht mehr lange: Spätestens mit Beginn des Weihnachtsgeschäfts wird dort ein neuer Mieter einziehen.

„Wir sind kräftig dabei zu renovieren“, sagt Michael Fischer. Mehr noch, das nach dem Krieg erbaute und nun in die Jahre gekommene Gebäude werde kernsaniert. Davon sei von außen nicht viel zu sehen. Doch hinter der Bretterwand geschehe einiges. Allerdings langsamer als es der Vermieter sich ursprünglich vorgestellt hat. Nun gehe es darum, auf jeden Fall das Ladenlokal rechtzeitig fertig zu stellen.

Ladenlokal soll vor dem Weihnachtsgeschäft fertig sein

Den Namen des Voswinkel-Nachfolgers mag Fischer, Geschäftsführer der Hans-Pohlandt-Stiftung, in dessen Besitz die Immobilie ist, nicht verraten. Das möchte der Mieter zur gegebenen Zeit selbst übernehmen, heißt es. Nur so viel verrät der Rechtsanwalt: „Es wird weiterhin ein Einzelhandelsgeschäft sein.“

Pohlandt-Stiftung gehört Haus im Herzen von Bochum

Damit sind schließlich immer noch die höchsten Mieteinnahmen zu generieren. Allerdings: „So gute Verträge wie vor Corona gibt es nicht mehr“, so der Vermieter. Tatsächlich liegen aktuelle Abschlüsse nach Einschätzung von Experten heute bei einem Mietniveau von lediglich 70 Prozent im Vergleich zu 2019.

Unklar ist noch, wie die oberen Etagen in der früheren „Voswinkel-Immobilie“ künftig genutzt werden. Die Bochum Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hat beim jüngsten Eigentümerforum im Oktober 2023 ein reges Interesse an alternativen Nutzungen von Flächen festgestellt, die in den Obergeschossen von Einzelhandelsimmobilien liegen. Auch die Pohlandt-Stiftung macht sich nach Auskunft ihres Geschäftsführers Gedanken darüber, ob sie Etagen zu Wohnzwecken umbauen lässt. Der frühere Mieter Voswinkel hatte das gesamte Gebäude angemietet. In den oberen Etagen waren Lager und Sozialräume eingerichtet.

Immobilie liegt in 1A-Lage von Bochum

Das Haus mit der Nummer 80-84 liegt in der besten Lage an der Kortumstraße im Herzen von Bochum; eine 1A-Lage sozusagen, in der nach Einschätzung der Gesellschaft für Konsumforschung durchschnittlich die meisten Passanten durch die Innenstadt flanieren.

Mit dem Auszug von Voswinekl war eine 117-jährige Firmengeschichte in Bochum zu Ende gegngen. 1905 hatte Schuhmachermeister Hermann Voswinkel in Hofstede die Grundlage für ein neues Schuhgeschäft gelegt, das bald wachsen und wachsen sollte. 1938 folgte der Umzug in die Innenstadt, 1951 dann die Eröffnung an der neuen Adresse Kortumstaße 80-84. 1989 übernahm das Wuppertaler Unternehmen „Klauser Schuhe“ die Voswinkel-Schuhgeschäfte.

