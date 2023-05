Festakt Christopherus-Förderschule in Bochum feiert großes Jubiläum

Bochum-Gerthe. Seit einem halben Jahrhundert ist die Christopherus-Förderschule ein Teil von Bochum. Das hat die Schule in Gerthe mit einem Festakt gefeiert.

Zum 50-jährigen Jubiläum der Christopherus-Förderschule in Bochum-Gerthe fanden am 6. Mai der feierliche Festakt und das anschließende Maifest statt. Mit dabei waren die Schulleiterinnen, eine Mitbegründerin und auch der Bezirksbürgermeister.

Grußworte bei Festakt für Förderschule in Bochum-Gerthe

Seit nunmehr 50 Jahren gibt es die Christopherus-Förderschule in Bochum. 1973 gegründet in Weitmar, folgte dann drei Jahre später der Umzug nach Gerthe. Jetzt zelebriert die Schule das mit einem Festakt und zahlreichen Gästen. Um 12 Uhr startet im Saal der Schule an der Gerther Straße das Jubiläum mit Grußworten und Musik. Nach der Begrüßung durch Lehrer Christoph Schreifels halten einige Beteiligte kurze Vorträge.

Dabei kommen Schulleiterin Michaela Münch-Müller sowie Alexa Vitsos, Mitbegründerin Ursula Wedepohl, eine ehemalige Schülerin und auch Bezirksbürgermeister Henry Donner zu Wort. Auch Ernst Steinbach von der Stadt Bochum liefert einen Kurzvortrag. Zum Abschluss des Festaktes gibt es dann etwas Musik, bevor dann das Maifest anfängt.

Dort warten ab 13.30 Uhr auf die Besucherinnen und Besucher unter anderem Kaffee und Kuchen, Ponyreiten und Musik. Dazu wird beim Maifest der Christopherus-Förderschule auch gegrillt.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum