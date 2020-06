CDU macht Rot-Grün für maroden Stadtpark verantwortlich

Bochum. Auch die CDU kritisiert den schlechten Zustand des Bochumer Stadtparks. Verantwortlich machen sie SPD und Grüne. Es werde zu wenig investiert.

Die Beschwerden über den Zustand des Stadtparkes werden immer größer, stellt die CDU-Ratsfraktion fest und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass man in den letzten zehn Jahren regelmäßig mehr Haushaltsmittel für eine nachhaltige Sanierung des Stadtparkes gefordert habe. Die Christdemokraten nehmen die jüngste Berichterstattung dieser Zeitung zum Anlass, erneut den Finger in die Wunde zu legen. Über die WAZ hatte sich ein älteres Ehepaar jüngst über die miserablen Wege im Stadtpark beschwert.

Bochum: Rot-Grün investiert laut CDU zu wenig in die Sanierung des Stadtparks

„Die Bochumer Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht darüber verärgert, dass der Stadtpark in einem so schlechten Zustand ist. Der Park sollte zum Verweilen und Entspannen einladen“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. „Stattdessen muss man aufpassen, sich nicht die Füße zu brechen. Hier wurde am falschen Ende gespart. Abgesehen davon reichen die jetzt eingeplanten Mittel von jährlich 200.000 Euro vorne und hinten nicht“, wird Ratsmitglied Sascha Dewender zitiert. Alle Forderungen der CDU-Ratsfraktion, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, seien von SPD und Grünen in den vergangenen Jahren regelmäßig abgelehnt worden, letztmalig in den Haushaltsplanberatungen in 2019, „in denen wir einen Ansatz von jährlich 400.000 Euro gefordert hatten“.

Dies habe zur Folge, dass in den kommenden Jahren jährlich lediglich 200.000 Euro für den Park zur Verfügung stünden. Dies reiche laut CDU für die Instandhaltung und notwendigen Investitionen z.B. in das Wegenetz nicht aus. „Mit den jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln können wenigstens erste Planungen durchgeführt werden. Wir erwarten eine zügige Umsetzung der von der Verwaltung angekündigten Teichsanierung“, fordert Sascha Dewender. „Die angekündigten Liegebänke für den Stadtpark sollten ausreichend dimensionierte Mülleimer mit Deckel haben.“

Mit Blick auf das 150-jährige Bestehen des Parks und die Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung 2027 werde die Zeit immer knapper. Dewender: „Der Stadtpark ist ein Aushängeschild für die Stadt und sollte gehegt und gepflegt werden. Dass dies auch Geld kostet, versteht sich von selbst.“

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.