CDU kritisiert Zustand des Tunnels in Bochum-Hamme

Verschmiert, verdreckt, beklebt: Der Tunnel an der Feldsieper Straße ist in keinem guten Zustand.

Bochum-Hamme. Die CDU Hamme-Hofstede fordert im Bezirk Bochum-Mitte die Reinigung der Bahnunterführung Feldsieper Straße. Anwohner sprechen von Angsträumen.

Die CDU Hamme-Hofstede lässt bei den vielen ungepflegten Bahnunterführungen im Stadtteil nicht locker. Nachdem bereits der Zustand an den Straßen Poststraße, Auf dem Dahlacker und Herzogstraße – gemeinsam mit der Orts-SPD – angeprangert wurde, verweist die CDU nun auf den desolaten Zustand der Bahnunterführung an der Feldsieper Straße in Höhe der Wanner Straße.

Wilde Werbung an Bochums Brücken

Alte, teils zerfetzte Plakate und wilde Werbung für längst zurückliegende Veranstaltungen, Farbschmierereien an den Wänden und mangelnde Reinigung zeugten von der Vernachlässigung in diesem Bereich. „Die Anwohnerschaft hat uns auf den schlechten Zustand der Bahnunterführung aufmerksam gemacht. Wir haben uns in einem Vor-Ort-Termin sorgfältig umgeschaut. Da kann ich verstehen, wenn die Unterführung als Angstraum wahrgenommen wird“, so CDU-Bezirksvertreterin Susanne Dewender zur Einschätzung der Anwohnerschaft.

Mehr Beleuchtung fürs Erscheinungsbild

Mit einer Grundreinigung der Unterführung und einem hellen Anstrich möchte die CDU die Unterführung an der Feldsieper Straße verbessert wissen. Außerdem soll eine Beleuchtungsmöglichkeit her. „Denn Sauberkeit und eine gute Beleuchtung sind nicht nur für das Erscheinungsbild wichtig. Das ist auch eine Frage der subjektiven Sicherheit. Die muss erheblich verbessert werden“, so Susanne Dewender vom CDU-Ortsverband Hamme-Hofstede weiter.

Gepflegter Gehweg, neue Farbe

„Helle Farbe, ein ordentlicher und gepflegter Gehweg sowie eine effiziente Beleuchtung verbessern vor allem die tatsächliche Sicherheit - gerade in der dunkleren Jahreszeit.“ Da die Feldsieper Straße eine stark genutzte Wegverbindung für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge im Stadtteil Hamme darstelle, wird die CDU-Bezirksvertreterin daher in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung (8. Oktober) die Reinigung und Beleuchtung der Bahnunterführung anregen.

