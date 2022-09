Mit einer Ringlinie lassen sich die Stadtteile in Bochum besser mit dem ÖPNV verbinden, argumentiert die CDU im Rat der Stadt. Sie fordert eine neue Nahverkehrslinie.

ÖPNV CDU fordert eine weitere Bus- oder Bahnlinie in Bochum

Bochum. Die Stadtteile in Bochum müssen mit dem ÖPNV besser verbunden werden – sagt die CDU im Rat. Sie schlägt vor, eine Ringlinie einzurichten.

Die CDU-Fraktion im Rat fordert eine neue Nahverkehrslinie für Bochum. Sie soll, am besten als U- oder Straßenbahn, die äußeren Stadtteile besser miteinander verbinden – „vorzugsweise als Ringlinie mit Anschluss an die bestehenden U- und Straßenbahnlinien“, wie es in einem Antrag für die nächste Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 29. September, heißt.

Fahrten mit dem ÖPNV dauern deutlich länger als mit dem Auto

„Wir wissen natürlich, dass so ein Projekt seinen Preis hat“, sagt CDU-Ratsfrau Monika Czyz. „Doch wenn die Stadt die Verkehrswende ernst nimmt, muss sie handeln.“ Noch immer mache es einen gewaltigen zeitlichen Unterschied aus, ob man in Bochum das Auto nutze oder öffentliche Verkehrsmittel.

„Beispielsweise braucht man für die Strecke von Eppendorf zum Kemnader See mit dem ÖPNV rund eine Stunde, mit dem Auto lediglich 20 Minuten“, heißt es in dem Antrag. „Die Fahrt von Werne zur Ruhr-Universität dauert mit dem ÖPNV rund 45 Minuten, mit dem Auto lediglich acht.“ Dabei seien die massiven Verspätungen im Busverkehr noch nicht einmal in die Berechnungen eingeflossen.

Stadt und Bogestra sollten Machbarkeitsstudie beauftragen

Die CDU fordert, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit der Bogestra eine Machbarkeitsstudie erstellt und mögliche Pläne dem Rat präsentiert. „Wenn wir jetzt in die Mobilität investieren, werden auch zukünftige Generationen davon profitieren“, so Monika Czyz.

Um die Kosten für die Stadt gering zu halten, soll abgewartet werden, bis ein passendes Förderprogramm von Land oder Bund abgerufen werden kann. Der Plan für die neue Bahn- oder auch Buslinie sollte dann bereits stehen.

