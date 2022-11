CDU Bochum will digitale „Grüne Welle“ – Koalition lehnt ab

Bochum. Eine digital gesteuerte „Grüne Welle“ auf großen Bochumer Straßen wird es vorläufig nicht geben. Ein CDU-Antrag wurde im Rathaus abgelehnt.

Die Bochumer CDU setzt sich für eine „Grüne Welle“ auf großen Bochumer Ausfallstraßen ein. Sie will ein Pilotprojekt mit moderner digitaler Verkehrszeichentechnik auf den Weg bringen. Der Verkehrsausschuss lehnt einen entsprechenden Prüfantrag von Ratsfrau Katrin Augustinowski aber ab.

Es geht um so genannte dynamische Wechselverkehrszeichen, die häufig auch auf Autobahnen zu finden sind. In Baden-Württemberg hatte die Ratsfrau diese Art der digitalen und variablen Verkehrsflusssteuerung auch in einer Stadt gesehen. „Bei einem Ausflug nach Heidelberg habe ich diese Kennzeichen auf einer größeren Straße erstmals wahrgenommen. Sie zeigen an, wie schnell man fahren sollte, um an der nächsten Ampel nicht halten zu müssen. Man fährt wirklich viel entspannter.“

CDU Bochum schlägt Universitätsstraße und Königsallee als Teststrecken vor

Auch in Bochum gebe es Straßen, auf denen man sich so etwas gut vorstellen könne: zum Beispiel die Universitätsstraße etwa oder die Königsallee.

Die variablen Verkehrszeichen würden das Fahren komfortabler machen. Und: „Wenn man vor Ampeln nicht mehr zum Abbremsen oder plötzlichen Beschleunigen gezwungen wird, erhöht das die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“, meint Katrin Augustinowski.

Rot-Grüne-Koalition lehnt Prüfantrag ab

Die CDU wollte die Verwaltung deshalb prüfen lassen, welche Radialstraßen sich für ein Pilotprojekt zur Anzeige einer„Grünen Welle“ eignen und Kosten berechnen. Die rot-grüne Koalition stimmte dagegen.

Laut CDU wurde dies damit begründet, dass Bochum sich nicht dafür eigne, weil es zu viele Ampeln gebe, das ergebe dann keinen Sinn. Zudem würde eine Grüne Welle das Autofahren noch attraktiver machen, das sei nicht gewollt. Katrin Augustinowski sagt aber: „Eine grüne Welle würde mehr Sicherheit und weniger Lärm bedeuten. Die CO 2 -Bilanz der Stadt würden auch profitieren.“

Linke und FFB stimmten ebenfalls für den Antrag, dagegen aber die Koalition sowie die Stadtgestalter. Die FDP enthielt sich.

