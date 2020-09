CDU Bochum trauert um früheren Vorsitzenden Gerhard Rust

Bochum. Die CDU Bochum trauert um ihrem früheren Kreisvorsitzenden. Gerhard Rust ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die Senioren-Union Bochum und der CDU-Kreisverband Bochum trauern um Gerhard Rust. Der Ehrenvorsitzende der Bochumer Senioren-Union ist 25. August im Alter von 87 Jahren verstorben.

Gerhard Rust war von 2003 bis 2011 Kreisvorsitzender der CDU und wurde 2015 zum Ehrenvorsitzenden der Senioren-Union Bochum. ernannt. „Ihm lagen die Belange der älteren Generation sehr am Herzen“, heißt es in der Partei. „Für ihre Interessen setzte sich Rust mit starker Stimme in der Bochumer Kommunalpolitik – aber auch innerhalb des CDU-Kreisverbandes – ein.“

Zusammenhalt gestärkt

Daneben sei ihm auch der Zusammenhalt und das Gesellige innerhalb der Senioren-Union wichtig gewesen. So organisierte er neben zahlreichen politischen Veranstaltungen auch viele gemeinschaftliche Veranstaltungen, gemeinsame Senioren-Kaffees, Vorträge sowie Ausflüge und Reisen. Die CDU werde ihm in Dankbarkeit für sein besonderes Engagement verbunden bleiben und sein Andenken in Ehren halten.

