CDU-Bochum: Parkdruck im Wohnviertel verschärft sich

Bochum-Hamme. Anwohner der Hofsteder Straße wehren sich gegen Neubauprojekt. Die CDU in Bochum teilt die Sorge, dass der Parkplatzmangel sich damit verschärft.

Die Parksituation an der Hofsteder Straße ist nach Ansicht vieler Anwohner desolat. Das treibt auch die CDU um. In den vergangenen Sitzungen des Ausschusses für Planung und Grundstücke und der Bezirksvertretung Bochum-Mitte hat die CDU die Anregung von Anwohnern der Hofsteder Straße zu den Bebauungsabsichten für eine Baulücke auf der Straße aufgegriffen.

Stellplatzmangel in Bochum verschärft sich

An der Hausnummer 44 sollen neue Wohnungen entstehen. Die Nachbarn sorgen sich nicht nur um ihre grüne Oase mit großem Baumbestand, die damit verschwinden würde, sondern auch um den Stellplatzmangel, der sich mit mehr Bewohnern verschärfen würde.

„Erst durch die Stellungnahme der Verwaltung auf das Anwohnerschreiben hat die Politik von den konkreten Planungen für elf Wohneinheiten an dieser bereits sehr dicht besiedelten Straße erfahren“, so Angelika Dümenil, Ratsmitglied der CDU. „Durch die Anfragen der CDU ist bekannt geworden, dass lediglich vier Stellplätze für neuen Wohnungen erstellt werden sollen. Dies auf einer Straße, in der kein Begegnungsverkehr möglich ist, weil sie eng und bereits jetzt vollständig zugeparkt ist“, kritisiert die CDU-Ratsfrau für Hofstede die Genehmigungsabsichten der Verwaltung für das Bauprojekt.

Dicht besiedelter Ballungsraum

In der Bezirksvertretung Bochum-Mitte wies David Schary, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Bezirk, auch auf die Bedeutung dieser grünen Lücke in der dichten Straßenflucht hin. „Es kann nicht sein, dass SPD und Grüne in Bochum den Klimanotstand ausrufen und dann in einem dicht besiedelten Ballungsraum das letzte Grün wegfallen soll“, kritisiert er die Entscheidung der Koalition. Auch der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung bereitet der bereits jetzt vorherrschende Parkdruck große Sorgen.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier

https://www.waz.de/staedte/bochum/jetzt-den-newsletter-mit-bochumer-nachrichten-abonnieren-id228022009.html