CDU Bochum: Mit Generationenwechsel die Dauerkrise meistern

Fabian Schütz will die CDU Bochum aus der Krise führen.

Bochum Die CDU Bochum startet nach ihrem Kommunalwahl-Desaster mit einer verjüngten Parteispitze ins Jahr 2021. Fabian Schütz ist Vorsitzender

Die angekündigte Verjüngung an der Spitze des Kreisverbandes der CDU Bochum ist vollzogen. Fabian Schütz (39) wird neuer Vorsitzender, zu Stellvertretern wählten die Delegierten Fee Roth (24) Andreas Bracke (51) und Julian Meischein (26).

Die Auszählung der Stimmen bei der erforderlichen Briefwahl im Nachgang zum digitalen Parteitag am 12. Dezember brachte keine Überraschungen. 189 von 222 Delegierten gaben ihr Votum ab, neun allerdings verspätet; diese Stimmen wurden daher nicht berücksichtigt, teilt Kreisgeschäftsführer David M. Schary mit.

Neuer Vorsitzender der CDU Bochum erhält 14 Gegenstimmen

Auf den neuen Kreisvorsitzenden Fabian Schütz entfielen 158 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen. Der Vorsitzende des Ortsverbandes Dahlhausen will in den kommenden Monaten in der Partei "eine programmatische Debatte" anstoßen. „Nur, wenn wir unseren politischen Kompass neu justieren, können wir eine echte Alternative sein“, sagte er der WAZ.

Zu den drei stellvertretenden Kreisvorsitzenden wählten die Delegierten Fee Roth (133 Stimmen), Andreas Bracke (120 Stimmen) und Julian Meischein (103 Stimmen). Nicht gewählt wurden Lars Lammert, Dirk Schmidt (jeweils 54 Stimmen) und Ralf Kropp (14 Stimmen).

Zwei Mitglieder der Jungen Union im neuen Kreisvorstand

Der Generationenwechsel an der Spitze der Bochumer Christdemokraten zeichnete sich gleich bei den ersten Wahldurchgängen ab. Neben dem 39-jährigen Schütz sind mit Fee Roth (24) und Julian Meischein (26) zwei der drei neuen stellvertretenden Kreisvorsitzenden Mitglieder der Jungen Union.

Im Vorfeld des Kreisparteitages hatten sowohl der amtierende Kreisvorsitzende, Christian Haardt, als auch seine bisherigen Stellvertreter, Hans Balbach, Gabriele Meckelburg und Marcus Stawars, erklärt, sich nicht erneut für ein Amt im Kreisvorstand zur Verfügung stellen zu wollen.

CDU Bochum befindet sich seit 30 Jahren im Krisenmodus

Christian Haardt zog damit nach eigenen Angaben auch persönlich die Konsequenzen aus dem unbefriedigenden Ausgang der Kommunalwahl vom 13. September. Die CDU hatte es dabei knapp über die 20-Prozent-Hürde geschafft.

Beim digitalen Parteitag hatte der alte und neue Vorsitzende der Ratsfraktion aber auch darauf hingewiesen, dass die CDU in Bochum seit 30 Jahren nicht als Problemlöser wahrgenommen werde.

Weitere Wahlergebnisse folgen am 14. Januar

Aus organisatorischen Gründen erfolgen die Briefwahlen in verschiedenen Wahlzyklen, damit unterlegene Kandidaten die Möglichkeit haben, sich an anderer Position erneut für ein Amt im Kreisvorstand zu bewerben. Im nächsten Wahlzyklus folgen die Wahlen zu den Schatzmeistern und Schriftführern. Die Auszählung dieser Wahlgänge erfolgt am 14. Januar 2021.

Komplettiert wird der Vorstand später noch mit den Beisitzern, dem Mitgliederbeauftragten sowie einem Pressesprecher. Bis zur Auszählung alles Ämter, also bis zum letzten Wahlzyklus, bleibt der bisherige Kreisvorstand geschäftsführend im Amt.

Schütz, Radtke und Lammert stimmen beim Bundesparteitag ab

Bei dem wichtigen Bundesparteitag Mitte Januar werden der neue Kreisvorsitzende Fabian Schütz, der Europaabgeordnete Dennis Radtke und der ehemalige Bundestagspräsident Prof. Norbert Lammert die Bochumer CDU vertreten. Gewählt wird dann ein Nachfolger für Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und damit ein möglicher Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021.

