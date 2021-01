CDU-Bochum fordert Reparatur der Fontäne im Stadtparkteich

Die Entschlammung des Bochumer Stadtparkteiches hat begonnen. Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte regt in, im Zuge der Sanierungsarbeiten auch die Fontäne und den Wasserfall zu reparieren.

Nach wiederholten Initiativen der CDU zur Sanierung des Stadtparks und insbesondere der dortigen Teiche haben unlängst die Arbeiten zur Verbesserung der Wasserqualität des Gondelteichs begonnen: Das Wasser aus dem Gondelteich ist inzwischen fast vollständig abgelassen und nach der vorübergehenden Umsiedlung von Fischen und Kleinstlebewesen, wie z.B. Muscheln, wird der Gondelteich gereinigt, entschlammt und dadurch vertieft. Im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Fische starben an Sauerstoffmangel im Bochumer Gondelteich

„Insbesondere die Verschlammung des Teichs und der geringe Sauerstoffgehalt des Wassers haben in der Vergangenheit dem Fischbestand zu schaffen gemacht und die Attraktivität des Naherholungs-Treffs beeinträchtigt“, teilt CDU-Bezirksvertreterin Susanne Dewender mit.

„So verendeten im Sommer 2018 viele Fische, der Teich musste seitdem provisorisch belüftet werden und bei einem Wasserstand von nur noch rund einem Meter konnte er kaum noch mit Tret- oder Ruderbooten befahren werden.“

Wasserqualität bleibt eine Daueraufgabe

Die Wasserqualität und ein zureichender Sauerstoffgehalt bleiben aber auch nach der Teichsanierung eine Daueraufgabe. „Da liegt es doch nahe, im Gondelteich die frühere Wasserfontäne zu reparieren und die Pumpanlage für den kleinen Wasserfall zu ertüchtigen. Auf diese Weise ließen sich die Wasserumwälzanlagen zur Freude der Besucherinnen und Besucher sowie zur Sicherung des erforderlichen Sauerstoffgehalts nutzen“, meint Susanne Dewender.

Der Zeitpunkt für entsprechende Sanierungsarbeiten an den Pumpen scheint nach Absicht der CDU im Bezirk Mitte günstig: Wegen der Trockenlegung des Teichs seien die Anlagen jetzt gut erreichbar.

Attraktivität kann gesteigert werden

„Das war in der Vergangenheit ein Grund dafür, dass von der Reparatur abgesehen wurde. Der Gondelteich ist ein generationenübergreifender Lieblingsort vieler Bochumerinnen und Bochumer. Mit der Reparatur der Fontäne und des kleinen Wasserfalls kann seine Attraktivität mitten in der stadtnahen Grünfläche wieder gesteigert werden“, so Dewender weiter.

In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Bochum-Mitte (21.) wird die CDU daher eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung stellen.

