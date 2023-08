Bochum. Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel sollte auf null Prozent gesenkt werden. Das fordert die Arbeitnehmerorganisation der CDU Bochum.

Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) Bochum setzt sich für eine drastische Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ein. Sie ruft dazu auf, den Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel auf null Prozent zu setzen, „um die finanzielle Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar zu verringern“.

Europaabgeordneter Radtke schlägt Stufenmodell vor

Dabei erhält die CDA Unterstützung des Bochumer Europa-Abgeordneten und CDU-Sozialexperten Dennis Radtke. Er sagt: „Wir müssen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Nahrungsmittel temporär senken. Für Menschen mit einem Brutto-Jahreseinkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Höhe von 59.850 Euro sollte ein Rabatt von zehn Prozent auf Grundnahrungsmittel eingeführt werden.“ Für jedes Kind sollten zusätzliche zwei Prozentpunkte gewährt werden. Mithilfe einer App-basierten Lösung könne der Rabatt direkt an der Supermarkt-Kasse abgezogen werden“, so Radtke.

Senkung der Mehrwertsteuer stärke die Kaufkraft

„Lebensmittel müssen für alle Menschen - unabhängig von ihrem Einkommen- bezahlbar bleiben. Indem wir die Mehrwertsteuer auf null Prozent setzen, tragen wir dazu bei, die Kaufkraft der Menschen zu stärken und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit zu fördern“, sagt CDA-Kreisvorsitzender Christian Herker. Die CDU-Arbeitnehmerorganisation sei überzeugt, dass diese Maßnahmen nicht nur direkt den Menschen zugutekommen werden, sondern auch die lokale Wirtschaft ankurbeln und die Lebensqualität insgesamt verbessern.

