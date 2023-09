„Castoper Str.“: Straßenschild mit Fehler amüsiert Bochumer

Aus Castroper wurde „Castoper“: Dieses Straßenschild hängt seit Kurzem an der Kreuzung am Schwanenmarkt.

Bochum. Die Castroper Straße in Bochum hat nach Bauarbeiten ein neues Straßenschild bekommen – doch dem fehlt ein „r“. Das ist nicht der einzige Fehler.

An der Castroper Straße, Kreuzung Schwanenmarkt, hängt ein Schild mit einem Tippfehler – „Castoper Str.“ steht darauf, das zweite „r“ fehlt. Das Schild hängt seit dem 30. oder dem 31. August in Bochum. Aber nicht nur das ist ungewöhnlich – auch das Design weicht von den anderen Straßenschildern in der Stadt ab: schwarze Schrift auf weißem Hintergrund anstatt wie sonst üblich weiße Schrift auf Blau.

Wie passiert so etwas? Die Stadt Bochum erklärt

An der Castroper Straße laufen schon seit längerer Zeit Baumaßnahmen, wegen der man einige Schilder abnehmen und neue produzieren lassen musste. Die Fachfirma, die von der Stadt beauftragt wird, erhält genaue Hinweise zur Schrift und zum Design. Bei der Arbeit sei der Firma wohl ein „Flüchtigkeitsfehler“ unterlaufen, erklärt Stadtsprecher Thomas Sprenger.

Normalerweise werden die neuen Straßenschilder vor ihrer Montage kontrolliert. Die „Castoper Str.“ soll schnellstmöglich wieder zur Castroper Straße werden, kündigt Sprenger an. Das Schild werde spätestens am Montag, 4. September, wieder ausgetauscht.

