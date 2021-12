In voller Ausdehnung brannte dieser Carport in Bochum-Hiltrop.

Brandeinsatz Carport in Bochum brennt nieder - Feuerwehr rettet Anbau

Bochum. Die Feuerwehr Bochum hat am Montag einen Carport gelöscht, der komplett in Flammen stand. Er wurde zerstört. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Carport ist am Montagvormittag in Bochum-Hiltrop komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte alles und verhinderte, dass sich das Feuer auf den Anbau eines Wohnhauses ausbreitete. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Bochum setzte zwei Strahlrohre ein

Die Meldung erreichte die Leitstelle um 11.15 Uhr. Als die Einsatzkräfte am Brandort an der Frauenlobstraße eintrafen, brannten große Mengen des im Carport gelagertes Brennholzes sowie die Holzkonstruktion in voller Ausdehnung. Mit zwei Strahlrohren wurde das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nach rund 90 Minuten waren alle Brandnester abgelöscht. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

