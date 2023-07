Carl (14) hat einen eigenen Brötchen-Lieferservice in Bochum

Bochum. Jeden Sonntag bringt Carl (14) aus Bochum frische Brötchen. Bestellt werden kann bei ihm bis Samstagabend. Was die Lieferung kostet.

Gegen 8 Uhr am Morgen steigt Carl Seitz (14) aus Bochum jeden Sonntag auf das Lastenrad. Sein erster Halt ist das „Café und Backhaus Bäumer“ im Ehrenfeld. Er holt frische Brötchen ab, die er anschließend an die Menschen in der Umgebung ausliefert.

Seit etwa einem halben Jahr ist Carl auf „Theos Brötchen-Bike“ unterwegs, die Bezeichnung ist von seinem zweiten Vornamen abgeleitet. Warum er sich für diesen Nebenjob entschieden hat? Ganz einfach: „Ich verdiene gerne Geld“, sagt er und muss schmunzeln.

„Ich habe ein Buch gelesen, in dem ein Charakter Brötchen ausliefert und mir gedacht: Warum machst du das nicht auch?“, erklärt der 14-Jährige weiter. Er will so sein Taschengeld aufbessern. Zuvor hat Carl bereits Zeitungen ausgetragen.

Anfang des Jahres erzählt er seinen Eltern von der Idee. „Wir finden das super, gar keine Frage“, sagt seine Mutter Jule Seitz. Und so folgt ein Gespräch mit dem Inhaber der Bäckerei Bäumer, der ebenfalls angetan von dem Vorhaben ist. Mithilfe seiner Tante erstellt Carl einen Flyer und verteilt ihn im Ehrenfeld. „Schlechtes Wetter, keine Lust rauszugehen und beim Bäcker in der Schlange zustehen? Aber dennoch Hunger auf frische Brötchen? Ich, Carl, habe eine Lösung für Sie“, ist darauf zu lesen.

Zeitnah melden sich die ersten Kundinnen und Kunden bei ihm. „Es waren zwei oder drei Bestellungen bei der ersten Lieferung“, erzählt er. Telefonisch, via SMS, Whatsapp oder per Mail können diejenigen Brötchen bei ihm bestellen, die im Umkreis von zwei Kilometern zu der Bäckerei an der Wasserstraße 262 wohnen.

Für die Lieferung berechnet Carl 1,50 Euro, ansonsten bezahlen die Menschen das, was die Brötchen eben kosten. Im Angebot ist all das, was es bei der Bäckerei Bäumer gibt. An die Tüten, die der 14-Jährige verteilt, ist jeweils ein Kassenzettel geklammert, auf dem die jeweilige Bestellung sowie die Preise notiert sind.

So läuft die Brötchenbestellung Kundinnen und Kunden, die im Umfeld von zwei Kilometer zum „Café und Backhaus Bäumer“ an der Wasserstraße 262 leben, können immer samstags bis 19 Uhr Brötchen bei Carl Seitz bestellen. Weitere Informationen gibt es unter theosbroetchenbike@gmail.com oder unter 0152 23 02 38 59. Geliefert werden die Brötchen sonntags zwischen 7.30 und 9 Uhr. Die Bezahlung ist entweder vor Ort oder via Paypal möglich.

Wer am Sonntagmorgen frische Brötchen haben möchte, sollte am Vorabend bis 19 Uhr bestellen. Dann gibt Carl die Bestellung an die Bäckerei weiter. Jeden Samstag um 15 Uhr verschickt der geschäftstüchtige Teenager zudem einen Reminder, um seine Kundinnen und Kunden an die Brötchenbestellung zu erinnern.

Ab August liefert Carl wieder Brötchen aus

Zwischen 7.45 und 8 Uhr steht Carl am Sonntagmorgen auf, etwas ungewöhnlich für einen Jungen in seinem Alter. Doch: Generell macht ihm seine Arbeit Spaß, auch wenn er anmerkt: „Es gibt natürlich coole und nicht so coole Momente, zum Beispiel als es im Winter einmal geschneit hat und sonst keine andere Menschenseele auf der Straße war.“ Übernachten am Wochenende Freunde bei ihm, unterstützen sie ihn auch mal beim Verteilen der Brötchen.

Aktuell herrscht für Carl eine kleine Zwangspause, er hat sich im Urlaub den Arm gebrochen. Ab August kann er aber wieder Bestellungen entgegennehmen – und auf „Theos Brötchen-Bike“ frische Backwaren ausliefern.

Die Einnahmen seines Lieferservice möchte Carl übrigens sparen und sich damit einen Traum erfüllen: zu einem NBA-Spiel in den USA fliegen. Auch wenn er dafür noch einige Brötchen ausliefern muss.

