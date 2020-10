Hochschule Business Administration: Neuer dualer Studiengang in Bochum

Bochum. Die Krankenversicherung Viactiv und die Hochschule FOM haben einen dualen Studiengang in Bochum gestartet. Das Fach: Business Administration.

Die Krankenversicherung Viactiv kooperiert mit der private, staatlich anerkannte Hochschule FOM. Seit September kombinieren mit dem dualen Studiengang „Business Administration“ fünf Studierende in Bochum Theorie und Praxis. Sie haben bereits erste Erfahrungen in den Bereichen Personalentwicklung, Finanzen, Qualitätsmanagement und Controlling gesammelt.

„Die beruflichen Anforderungen an Mitarbeitende der Viactiv wachsen mit der Komplexität der Arbeitsfelder“, heißt es von der Krankenversicherung. Das würden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bestätigen. Durch die Kooperation mit der FOM Hochschule sei ein sogenanntes praxisintegrierendes Studium möglich. Neben dem Studium absolvieren die Studierenden eine Art Langzeitpraktikum in der Bochumer Hauptgeschäftsstelle. In den kommenden Jahren soll das Kooperationsangebot auf weitere Studiengänge ausgedehnt werden.

Abschluss: Bachelor im Studiengang „Business Administration“

Der Studiengang „Business Administration“ schließt mit einem Bachelor ab. Die Studierenden erwerben wirtschaftswissenschaftliches Know-how und durchlaufen alle wichtigen betriebswirtschaftlichen Disziplinen.