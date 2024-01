Bochum Ein Busfahrer kam in Bochum von der Fahrbahn ab und krachte in mehrere parkende Autos. Die Straße wurde gesperrt. Der Schaden ist sechsstellig.

Vier leichtverletzte Personen, sechs beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von mehr als 240.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag, 9. Januar, auf dem Hustadtring in Bochum-Querenburg. Ein Busfahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine heftige Kettenreaktion ausgelöst.

Bus in Bochum außer Kontrolle: Vier Verletzte und hoher Sachschaden

Gegen 11.50 Uhr befuhr laut Polizei ein 18-jähriger Bochumer mit seinem Linienbus den Hustadtring in Richtung Langendreer. Nach bisherigem Stand verlor der Mann im Bereich der Hausnummer 99 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er gemäß Polizeibericht mit einem vor ihm geparkten Pkw. Dieser stieß wiederum mit einem weiteren geparkten Wagen zusammen, welcher sich überschlug und auf der linken Seite zum Liegen kam.

In Folge der Kettenreaktion wurden noch zwei weitere geparkte Autos und diverse Zäune angrenzender Grundstücke beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 240.000 Euro. Vier Fahrgäste aus Bochum – zwei Frauen (41 und 49) und zwei Männer (46 und 25) – wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Linienbus und zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Hustadtring in beide Richtungen bis etwa 14.30 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

