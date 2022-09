Bunter Holland Stoffmarkt kommt wieder in Innenstadt Bochum

Bochum. Bereits zum 30. Mal kommen holländische Händler nach Bochum. Boulevard wird in eine farbenfrohe Stofflandschaft verwandelt.

Die zahlreichen Farben beim Stoffmarkt Holland läuten in der Stadt die Zeit der bunten Blätter ein. Zum Herbstanfang findet am Freitag, 23. September, der zweite Stoffmarkt in diesem Jahr wieder auf dem Boulevard in der Bochumer City statt. Dort werden von 10 bis 17 Uhr an über 120 Ständen Stoffe aller Art zum Kauf angeboten.

Beim Stoffmarkt ist für jeden Geschmack etwas dabei: Neben Meterware können Kurzwaren und sonstiges Nähzubehör wie Garne, Schnittmuster, Reißverschlüsse, Nadeln oder Knöpfe erworben werden. Ob für Gardinen, Polster oder Kleidung, auf dem Stoffmarkt wird jeder Handarbeitsfreund bei der vielfältigen Auswahl fündig. Auch wer nach spezielleren Stoffen sucht, beispielsweise Quilt und Patchwork oder sogar Leder, findet hier ein reichhaltiges Angebot. Für Nähbegeisterte ist der Stoffmarkt ein Fixpunkt im Kalender.

Bereits zum 30. Mal kommen Händler aus den Niederlanden und Deutschland nach Bochum und verwandeln den Boulevard einen Tag lang in ein Stoffparadies. Handarbeiten wie Stricken, Häkeln oder eben Nähen liegen seit Jahren im Trend, auch in den jungen Altersgruppen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum