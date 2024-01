Um die Nutzung von Verkehrsmitteln auch in Bochum geht es in der Umfrage (Symbolbild).

Bundesweite Umfrage zur Alltagsmobilität auch in Bochum

Bochum Auch in Bochum läuft derzeit eine Befragung als Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten“. Die Teilnahme ist freiwillig.

Haushalte der letzten Teilstichprobe einer groß angelegten deutschlandweiten Mobilitätsuntersuchung werden in den ersten Wochen des neuen Jahres auch in Bochum Post von der Technischen Universität Dresden erhalten. Darin werden die zuvor informierten Bürger gebeten, sich an der Befragung zur Alltagsmobilität zu beteiligen.

Auch Bochum gehört zum Forschungsprojekt

Die Befragung ist Teil des Forschungsprojektes „Mobilität in Städten“, das gegenwärtig in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich läuft. Im Kern geht es vor allem darum, mit welchen Verkehrsmitteln die Bürger ihre alltäglichen Wege absolvieren und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden.

Teilnahme an der Befragung ist freiwillig

Die anonymisierte Auswertung liefert neben stadtspezifischen Erkenntnissen auch stadtübergreifende Trends, die von der Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören z.B. auch die Mobilität von bestimmten Personengruppen wie Senioren oder Kinder und die Nutzung von Sharing-Angeboten. Die Studie wendet sich an alle Schichten der Bevölkerung. Dazu wurde eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermelderegister zufällig gezogen.

Die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung werden laut Stadt Bochum „beachtet, kontrolliert und eingehalten“. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie kann telefonisch oder online erfolgen. Alle Haushalte der Stichprobe erhalten ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um Mitwirkung bittet. Auch eine Telefonhotline und ein Webchat sind eingerichtet.

