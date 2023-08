Bundespolizei wirbt mit Computer-Brillen für Nachwuchs

Der Einsatz von Bundespolizeikräften ist vielfältig, hier bei einem Fußballspiel in Bochum.

Bochum. Wer sich für die Bundespolizei interessiert, kann am Samstag nach Bochum kommen. Dort zeigt die Polizei mit Virtual-Reality-Brillen ihren Alltag.

Als Werbung für Nachwuchskräfte veranstaltet die Bundespolizei eine „X-Perience“-Tour: In mehr als zehn Städten können Interessierte mittels Virtual-Reality-Brillen verschiedene Einsatz-Szenarien der Bundespolizei virtuell erleben. Am Samstag, 26. August, findet die Aktion von 10 bis 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz vor dem Bochumer Rathaus statt.

360-Grad-Perspektive erlaubt Einblick in den Berufsalltag

Die Aufnahmen wurden von den Polizistinnen und Polizisten während ihrer Einsatzübungen auf hoher See, im Flugdienst, bei der Bereitschaftspolizei und dem Streifendienst gedreht. Die 360-Grad-Perspektive erlaubt einen greifbaren und realistischen Einblick in den Berufsalltag der Bundespolizei.

Außerdem sind Polizeikräfte und Einstellungsberater vor Ort, um alle Fragen rund um Karriere, Einstieg und Arbeit bei der Bundespolizei zu beantworten. Die Aktion zielt darauf ab, junge Menschen für die Bundespolizei zu begeistern.

