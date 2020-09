Polizei begrüßt viele neue Einsatzkräfte für ganz Bochum

Bochum. Die Bundespolizei verstärkt das Personal am Hauptbahnhof Bochum. Neun neue Kräfte wurden jetzt vereidigt. und es kommen noch mehr.

Der Bochumer Polizeipräsident Jörg Lukat hat am Dienstag 81 Polizistinnen und Polizisten begrüßt. 50 haben ihr duales Studium abgeschlossen und sind jetzt feierlich vereidigt worden, 31 wechseln aus anderen Polizeibehörden.

Die meisten Neuen werden im Streifendienst eingesetzt: 29 in Bochum, 22 in Herne, sechs in Witten. Zwei Beamte gehen zur Reiterstaffel, zehn zur Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, zehn zur Kripo, einer zur Verkehrspolizei, einer in die Verwaltung und einer in den Leitungsstab.

Die neuen Kräfte ersetzen ganz oder zumindest großteils Kollegen, die aus Altersgründen ausgeschieden sind oder die die Behörde gewechselt haben.

Bundespolizei verstärkt ihr Personal für den Hauptbahnhof Bochum

Auch die Bundespolizei hat jetzt neues Personal. Polizeidirektor Sven Srol, Leiter der auch für Bochum zuständigen Bundespolizeiinspektion Dortmund, hat am Montag (31.8.) neun weitere Einsatzkräfte vereidigt. Diese werden in den Bundespolizeirevieren am Dortmunder Flughafen und am Bochumer Hauptbahnhof eingesetzt werden.

50 neue Kräfte sind allein in diesem Jahr zur Bundespolizei hinzugestoßen

Mit den neun neuen Kräften hat die Bundespolizei Dortmund bereits knapp 50 Beamte in diesem Jahr hinzugewonnen. Mittlerweile zählt die Inspektion fast 400. Der Personalzuwachs wird auch im kommenden Jahr weitergehen.

Inspektion Dortmund hat neben Bochum sehr viele weitere Einsatzgebiete

Das Einsatzgebiet ist sehr groß. Die Inspektion Dortmund erstreckt sich auf Dortmund (mit Flughafen), Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Hagen, Mülheim, Bottrop, Herne und die Landkreise Recklinghausen, Ennepe-Ruhr, Unna, Märkischer Kreis, Hochsauerlandkreis. (B.Ki.)