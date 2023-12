Bummeln und Schlemmen: Besondere Weihnachtsmärkte in Bochum

Einer der größten unter den Stadtteil-Weihnachtsmärkten in Bochum: Jenseits der Innenstadt gibt es im Advent besondere Märkte – wie den in Langendreer (Foto).

Bochum. Wer Adventsstimmung sucht, muss nicht in die Bochumer Innenstadt. In den Stadtteilen findet man besondere Weihnachtsmärkte. Ein Überblick.

Rund 200 Aussteller sorgen für Budenzauber in der Bochumer Innenstadt – es muss aber nicht immer das große, zentrale Spektakel sein: Jenseits der City sorgen auch 2023 wieder kleine, besondere Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen für adventliche Stimmung. Termine im Überblick.

Adventsmarkt in Wattenscheid

30 Holzhütten, viele Unterstellkrippen sowie Dutzende geschmückte Tannenbäume sollen am ersten Adventswochenende, 1. bis 3. Dezember, beim Adventsmarkt der Möglichkeiten in der Wattenscheider Innenstadt für Atmosphäre sorgen. Vor allem heimische Vereine beteiligen sich am Programm rund um die Propsteikirche auf der Kirchenburg. Die Palette reicht dabei von Kunst über Ausstellung bis Musik. Für Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt.

Weihnachtsmarkt in Werne

20 Stände von Vereinen und privaten Anbietern wird der Weihnachtsmarkt in Bochum-Werne am Samstag, 2. Dezember, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr umfassen. Das kleine Weihnachtsdorf wird neben der evangelischen Kirche an der Kreyenfeldstraße 32 aufgebaut.

Weihnachtsmarkt in Dahlhausen

Der Bahnhofsvorplatz in Dahlhausen wird am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, von 11 bis 19 Uhr zum festlichen Treffpunkt.

Weihnachtsmarkt in der Zeche Hannover in Hordel

Der Förderverein der Zeche Hannover lädt am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, zum Weihnachtsmarkt im LWL-Museum. Geschmückte Stände sind im Lüftergebäude aufgebaut – hier gibt’ beispielsweise handgemachte Geschenke oder Deko-Artikel. Öffnungszeiten: Samstag 16 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Langendreer

Immer am Samstag vor dem zweiten Advent – dieses Jahr also am 9. Dezember – wird die Alte Bahnhofstraße vor der Christuskirche in Langendreer zum Weihnachtstreffpunkt. Glockengeläut eröffnet den Markt um 11 Uhr, Schluss ist um 18 Uhr. Vereine und Initiativen, Einrichtungen, Geschäfts- und Privatleute aus Langendreer sorgen für rund 60 Stände – es gibt Handwerkliches aus Holz und Stoff, Bastelwaren, Schmuck, kleine Leckereien. Auch für die gängige Weihnachtsmarkt-Kulinarik von Reibeplätzchen über Waffeln bis Glühwein ist gesorgt. Zwischen 14 und 16 Uhr verteilt der Nikolaus kleine Geschenke an die Kinder.

Für den Weihnachtsmarkt in Langendreer hat sich auch der Nikolaus wieder angekündigt. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services (Archiv)

Das Weihnachtsmarkt-Team, bestehend aus Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde Langendreer und dem Stadtteilverein „Langendreer hat’s!“ freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die ja längst nicht nur aus Langendreer diesen eintägigen Weihnachtsmarkt der besonderen Art gerne aufsuchen. „Der Weihnachtsmarkt wird von vielen Menschen genutzt, um sich wiederzusehen und sich auszutauschen. Und insbesondere jetzt ist uns das Miteinander ein sehr großes Anliegen.“, so Karsten Höser aus dem Vorstand von „Langendreer hat’s!“.

Weihnachtsmarkt an der Stiepeler Dorfkirche

Mit der Dorfkirche als malerische Kulisse kommt die urige Atmosphäre beim Weihnachtsmarkt in Stiepel fast automatisch. Traditionell ist dort das dritte Adventswochenende für den Weihnachtsmarkt mit Tannenbaumverkauf reserviert. Der Markt läuft von Donnerstag, 14. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember. Geöffnet ist Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 15 Uhr.

Vier Tage lang lädt der Weihnachtsmarkt an der Stiepeler Dorfkirche – hier ein Archivbild von 2022 – zum Bummeln und Klönen ein. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Rund um die Dorfkirche gibt’s frische Nordmanntannen aus dem Sauerland, Glühwein und Kinderpunsch, Reibekuchen und Gegrilles, aber auch Räucherfisch und Flammkuchen, außerdem Weihnachtliches zum Verschenken, Kunsthandwerk und Holzspielzeug.

Stadtteil-Weihnachtsmarkt in Bochum-Hofstede

Zum zweiten Mal findet am zweiten Advent, 10. Dezember, auf dem Kirchplatz an der Dorstener Str. 368b von 15 bis 18 Uhr der Stadtteil-Weihnachtsmarkt in Hofstede statt. Es gibt weihnachtliche Leckereien, verschiedene Aktivitäten für Kinder und Stände mit selbst gemachten Produkten. Um 16 Uhr kommt der Nikolaus vorbei.

„Altenbochum glüht“

Für viele Menschen rund um Wittener Straße und Freigrafendamm gehört „Altenbochum glüht“ zum vorweihnachtlichen Pflichtprogramm. Einst traf man sich vor der evangelischen Kirche, dann vor der katholischen Kirche, inzwischen ist die Allee am Freigrafendamm Schauplatz des Events. Am Samstag, 16. Dezember, gibt’s von 17 bis 20 Uhr Glühwein und Kinderpunsch, Stollen und Bratwurst.

Die Weihnachtsallee am Freigrafendamm wird am 16. Dezember zum Treffpunkt bei „Altenbochum glüht“. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Budenzauber im Botanischen Garten

Erstmals lädt in diesem Jahr auch der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum zu einem vorweihnachtlichen Budenzauber. Weihnachtsmarkt-Atmosphäre vor den Gewächshäusern gibt’s jeweils donnerstags, am 7., 14. und 21. Dezember, von 16 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, an drei Ständen gibt’s Glühwein, Punsch, Würstchen und warme Speisen.

Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Haben Sie Ergänzungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.bochum@waz.de

