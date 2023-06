Bochum. Ihre mittlerweile fünfte Bürgerkonferenz veranstaltet die Stadt Bochum. 372 Bürgerinnen und Bürger sind geladen.

Um das Thema „Familie – ist vielfältig!“ geht es bei der fünften Bürgerkonferenz 2023 in Bochum. Am Samstag, 17 Juni, dreht sich in der Jahrhunderthalle alles um die Familie in all ihren Formen.

372 Personen sind zur Bürgerkonferenz in Bochum geladen

372 repräsentativ aus dem Einwohnerregister ausgewählte Bochumerinnen und Bochumer im Alter von 16 Jahren an aus jedem Stadtbezirk diskutieren von 10 bis 15 Uhr miteinander, wie sie sich die familiengerechte Stadt der Zukunft vorstellen, welche Angebote und Leistungen ihnen besonders wichtig sind, was fehlt und was neu entwickelt werden sollte.

Das Ziel: die Stadtverwaltung besser und bürgerfreundlicher machen

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) sowie den städtischen Dezernentinnen und Dezernenten sammeln sie Ideen und stellen diese vor. Das Ziel: die Dienstleistungen der Stadtverwaltung noch besser, zielgerichteter und bürgerfreundlicher zu machen, so die Stadt.

Bochumerinnen und Bochumer können Einblicke in die Konferenz auf den Social-Media-Kanälen der Stadt auf Facebook, Instagram und Twitter erhalten sowie das Auftakt- und Abschlussplenum live im Internet unter www.bochum.de/buergerkonferenz verfolgen.

