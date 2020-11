1,7 Millionen Euro Kosten

Die Bezirksvertretung Südwest hatte der Beschlussvorlage der Verwaltung in ihrer Sitzung am 24. Juni geschlossen zugestimmt. Demnach wird die Blankensteiner Straße im Vollausbau erneuert und auch im Verlauf zur Hattinger Straße hin nach links verschwenkt, weil ein Treppenzugang zu einem Haus direkt an der Straße endet und einen Gefahrenpunkt darstellt.

Auch die Gehwege werden erneuert. Die Straße erhält auf jeder Seite Radfahrstreifen. In den Einmündungsbereichen in die Heinrich-König-Straße und Hattinger Straße sind Querungsinseln vorgesehen – nun kommt noch eine dritte hinzu.

Alle Bäume, zum Teil 100 Jahre alt, werden gefällt und gegen neue ausgetauscht. Insgesamt 1,7 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme, an der auch die anliegenden Eigentümer beteiligt werden.