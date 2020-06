Bürger mischen mit: So soll der Werner Park schöner werden

Bochum-Werne. Es gibt erste Pläne für den Park in Bochum-Werne. Bei Spaziergängen durchs Grün werden Bürger darüber informiert. Ideen sind weiter gewünscht.

Bürger sind wieder gefragt, sich an der Stadterneuerung in Bochum -Werne zu beteiligen. Aktuell im Werner Park. Dieser stellt laut Stadt mit seinem Angebot an weitläufigen Rasenflächen und dem wertvollen Baumbestand mit der Verbindungsachse am Werner Teich bis zum Markt einen großen Wert für Werne dar. Beide Teilbereiche sollen im Zuge des Programms „Soziale Stadt – W-LAB“ – steht für das Stadterneuerungsgebiet Werne und Langendreer (Alter Bahnhof) – attraktiver gestaltet und aufgewertet werden.

Verbindende Elemente, eine Überarbeitung der Wege und neue Spielelemente sind Bestandteile der von den Fachplanerinnen und Fachplanern vorgelegten Entwurfsplanung. Diese Planung wird bei vier geführten Parkspaziergängen am Donnerstag, 25. Juni, zwischen 16 und 18 Uhr den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.

Teilnahme nur mit Anmeldung

Auf Grundlage der aktuell bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln im Kontext der Corona Pandemie ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Auch ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Anmeldungen nimmt das Stadtteilbüro per E-Mail an stadtteilbuero@bo-wlab.de oder unter Tel. 0234/ 29 70 55 50 entgegen. Nach diesem Beteiligungstermin wird es zusätzlich die Möglichkeit einer Online-Beteiligung geben. Weiter Informationen gibt es auf www.bo-wlab.de .

