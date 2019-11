Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürger-Café geplant

Völlig offen ist im Zuge des Umbaus an der Holtbrügge in Weitmar, an welcher Stelle und wann das geplante Bürger-Café eröffnen wird. „Da müssen wir auch das Gutachten abwarten“, kann Pressesprecher Wolfgang Schieren noch nicht mehr sagen. Ohnehin liege der Fokus derzeit auf anderen Dingen. „Wir sind schließlich eine Altenpflegeeinrichtung und kein Gastronomiebetrieb.“

Nähere Informationen zu den Angeboten in der neuen Außenstelle Karl-Lange-Straße 53 gibt es auf www.drk-bochum.de .