Buddeln auf dem Bochumer Husemannplatz: Rettet die Pflanzen!

„Rettet die Pflanzen“, hieß es in dieser Woche auf dem Husemannplatz. Naturfreunde sorgen dafür, dass das innerstädtische Grün andernorts weiterleben kann.

Acht Millionen Euro wendet die Stadt für die Neugestaltung der 6000 Quadratmeter großen Fläche im Herzen der City auf. Bis 2025 sollen die Arbeiten dauern. Dabei werden auch die Beete dem Erdboden gleichgemacht. Darin blühen Narzissen, Hortensien und Krokusse.

Verschiedene Bochumer Garten-Initiativen schlossen sich zusammen, um die Pflanzen im Wert von mehreren hundert Euro vor der Entsorgung zu retten. Dazu wurden die Zwiebeln ausgegraben. „Sie werden auf verschiedene Gemeinschaftsgärten verteilt“, kündigt Initiator Sebastian Hartung an: darunter Projekte wie der Diekamp-Garten, das Naturparadies am Maarbach und der Garten an der Alsenstraße.

Gemeinschaftsgärten als „aktive Umweltgestaltung“

„Wir retten die Pflanzen vor dem Bagger“, bekräftigt Sebastian Hartung, der sich als Ehrenamtler vor allem um den Diekamp-Garten an der Schmidtstraße/Ecke Diekampstraße kümmert. Die Aktion auf dem Husemannplatz habe ein Ziel: Gemeinschaftsgärten und vorhandene Pflanzenbestände als eine Art der aktiven Umweltgestaltung zu erhalten und so für die Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Infos: nachhaltigkeitsforum.wordpress.com

