Bochum. Im Prozess um eine gangstermäßige Entführung in Rockerkreisen ist die Suche nach dem Tatmotiv Schwerstarbeit. Hier die Einzelheiten.

Die Richter im Bochumer Prozess um eine brutale Entführung und Geiselnahme in Rockerkreisen müssen Schwerstarbeit leisten, um die wahren Hintergründe herauszufinden. Was Zeugen aussagen, ist oft nicht mehr als ein Gerücht, eine Vermutung, ein Glaube.

War das Opfer (29) aus Wattenscheid, die Geisel, die sich damals auf halsbrecherische Weise aus einem fahrenden Peugeot 205 hatte befreien können, in Geschäfte mit Drogen, Schusswaffen und gefälschten Führerscheinen verstrickt und hatte Schulden bei einem Rockerclub? Und das sollte mit der gangstermäßigen Entführung gerächt werden?

Zusammengeschlagene Geisel bestreitet, an Drogengeschäften beteiligt gewesen zu sein

Das ist eine der zentralen Fragen, die die 3. Strafkammer klären muss. Opfer und Täter – möglicherweise verschwimmt diese Grenze in diesem Fall. Die Geisel bestreitet aber, in krumme Geschäfte verwickelt gewesen zu sein.

Angeklagt sind ein Duisburger (20) und ein Dachdecker (40) aus Holland. Dieser hatte eine eigene Firma, die, wie er sagt, während seiner nunmehr viermonatigen U-Haft in der JVA Bochum insolvent geworden sei. Außerdem sei er in der Haft auf einem Handy von Unbekannten bedroht worden: Er dürfe im Prozess nichts sagen. Aber auch das ist alles sehr schwammig.

Niederländische Rocker forderten 30.000 Euro Lösegeld

Fest steht aber wohl: Der 29-jährige Wattenscheider war am Abend des 4. Mai vor und im Vereinsheim eines Rockerclubs von kräftigen Vereinsmitgliedern, die bis heute unbekannt sind, massiv zusammengeschlagen worden. An den Beinen hätten sie ihn ins Gebäude gezogen und dort mit einer Schusswaffe bedroht, sagt er. Seit einigen Monaten war er mehrfach zu den Niederländern gereist, aus nicht ganz geklärten Gründen überwarf man sich aber.

Laut Anklage sollen die Rocker vom jüngeren Bruder des Opfers per Video-Anruf 30.000 Euro Lösegeld gefordert haben. Auf dem Bild waren auch die Verletzungen und Rockerabzeichen zu sehen. Der jüngere Bruder versprach den Entführern, 10.000 Euro zahlen zu können, obwohl er auch diese Summe gar nicht besaß. „Ohne Geld sehe ich meinen Bruder nicht wieder“, erklärte er im Zeugenstand den damaligen Bluff.

Polizei nahm Insassen des Tatfahrzeuges mit vorgehaltener Dienstwaffe fest

Die beiden Angeklagten sollen die übel zugerichtete Geisel in der Nacht zum 5. Mai mit dem Peugeot nach Wattenscheid gefahren haben, um sie gegen die 10.000 Euro auszutauschen. Am vereinbarten Treffpunkt – der Bushaltestelle Hohensteinstraße an der Steeler Straße – wimmelte es bereits vor ziviler Polizei, denn der Bruder hatte sie trotz Warnung der Rocker informiert. Der Fahrer des Peugeots gab Vollgas und wollte flüchten. Gleichzeitig sprang die blutende Geisel vom Rücksitz aus der Beifahrertür und wurde schwer verletzt. Wenige Hundert Meter weiter verfuhr sich der Fahrer (40) des Peugeots in der Zufahrt zum Toom-Baumarkt. Die Beamten nahmen die jetzt Angeklagten mit vorgehaltener Dienstwaffe fest. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss.

Der Prozess geht weiter.

