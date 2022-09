Brustkrebslauf startet am Sonntag im Stadtpark Bochum

Am Sonntag startet wieder der Brustkrebslauf in Bochum – nach zweimaliger Verschiebung.

Bochum. Zweimal wurde der Jubiläumslauf verschoben, nun startet „Aktiv gegen Brustkrebs – Bochum läuft“ am Sonntag im Stadtpark. Alle Infos gibt’s hier.

Es ist endlich soweit: Nach zweimaliger Verschiebung startet am Sonntag der Jubiläumslauf „Aktiv gegen Brustkrebs – Bochum läuft“. Zum zehnten Lauf durch den Stadtpark Bochum lädt der Veranstalter VfL Bochum 1848 Leichtathletik e.V. im Namen des Vereins Aktiv gegen Brustkrebs e.V. ab 10 Uhr ein. Anmeldungen zu dem Lauf sind noch möglich.

Stadtpark-Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs – Bochum läuft“ startet zum zehnten Mal

Am Sonntag werden ab zehn Uhr die Startunterlagen am Bismarckturm im Stadtpark herausgegeben. Gegen 11.30 Uhr starten die Walker und Nordic Walker, um 12.30 Uhr geht es dann für die Läuferinnen und Läufer los. „Eine Wettkampfuhr läuft im Start-/Zielbereich zur persönlichen Zeitmessung mit, aber es gibt keine Sieger. Mitmachen lautet die Devise!“, teilt Aktiv gegen Brustkrebs e.V. mit, ein Verein, der sich der Förderung des Brustzentrums Augusta Bochum verschrieben hat.

„Der Solidaritätslauf hebt die besondere Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit im Allgemeinen und für die Vorbeugung und Verbesserung der Prognose bei Brustkrebs im Besonderen hervor“, so der Veranstalter. „Dass Bewegung an der frischen Luft wichtig für die Fitness ist, weiß jeder. Dass Bewegung aber auch hilft, Brustkrebs vorzubeugen, das Risiko für eine Wiedererkrankung senkt und anstrengende Brustkrebstherapien besser durchgehalten werden, muss sich wieder in die Köpfe“, teilt Dr. Gabriele Bonatz, Chefärztin der Frauenklinik der Augusta-Kliniken in Bochum-Mitte, mit.

Noch bis Freitag können sich Interessierte unter www.aktivgegenbrustkrebs.de für den Lauf anmelden. Wer über 16 Jahre alt ist und mitlaufen oder -walken möchte, zahlt 15 Euro als Startgeld. Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zahlen 7,50 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Lauf kostenlos. Wer sich in einer Gruppe mit mindestens drei Personen anmeldet, zahlt 12 Euro pro Person. „Der Erlös (Spenden, Sponsoring, Shirt-Verkauf) aus dem Lauf kommt der Arbeit des Vereins „Aktiv gegen Brustkrebs“ zugute“, teilt der Veranstalter mit.

