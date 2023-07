Brückenabriss in Bochum-Laer: Bogestra setzt Busse ein

Bochum-Laer. Wegen des Abrisses der Fußgängerbrücke wird die Wittener Straße am Wochenende gesperrt. Das hat Auswirkungen auf Bus und Bahn in Bochum-Laer.

Am Wochenende wird die Fußgängerbrücke über der Wittener Straße auf Höhe der Haltestelle Laer-Mitte abgerissen. Dazu wird die Wittener Straße zwischen Werner Hellweg und der Suttner-Nobel-Allee voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr: Auf einem Teil der Strecke der Linien 302 und 310 fahren Busse statt Bahnen.

Im Einzelnen heißt das: Straßenbahnen der Linie 302 fahren zwischen Gelsenkirchen und Lohring, Straßenbahnen der Linie 310 verkehren zwischen Höntrop und Freigrafendamm. Die Bahnen verkehren außerdem zwischen den Haltestellen Mark 51/7 und Langendreer bzw. Heven Dorf.

Umstieg von der Bahn auf den Bus

Bei der Linie 302 findet der Umstieg von Bus zur Bahn bzw. von der Bahn zum Bus an den Haltestellen Lohring und Mark 51/7 statt, bei der Linie 310 an den Haltestellen Freigrafendamm und Mark 51/7.

Die Ersatzbusse fahren zwischen den Haltestellen Bochum Hauptbahnhof und Mark 51/7. Dabei nutzen sie teilweise einen geänderten Linienweg, sodass es zu Haltestellenveränderungen kommt.

Die Haltestelle Mark 51/7 wird auf die Alte Wittener Straße verlegt und befindet sich im Einmündungsbereich zur Wittener Straße. Die Haltestelle Max-Planck-Institut wird zu den bestehenden Ersatzhaltestellen an den Straßenrand verlegt. Die Haltestelle O-Werk wird in Richtung Altenbochum/Innenstadt zu einer Haltestelle zwischen den beiden Kreisverkehren auf der Suttner-Nobel-Allee und in Richtung Laer/Langendreer zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 372 verlegt.

Haltestellen können nicht angefahren werden

Die Haltestellen Laer-Mitte und Dannenbaumstraße können nicht angefahren werden. Die Fahrgäste werden gebeten, alternativ die Buslinien 345/355 ab Laer-Mitte/Suntumer Straße bis Mettestraße zu nutzen. Dort besteht Zugang zum Ersatzverkehr in Richtung Innenstadt.

Die Haltestelle Freigrafendamm wird für den Ersatzbus an den Straßenrand verlegt. Hier erfolgt der Umstieg zur Straßenbahn 310 Richtung Höntrop-Kirche. Die Haltestelle Lohring wird in Richtung Langendreer auf die Wittener Straße auf Höhe der Tankstelle verlegt. In Richtung Innenstadt befindet sie sich an der gleichnamigen Bushaltestelle der Linien 355/368 auf der Wittener Straße.

Hier ist der Umstieg zur Straßenbahn 302 Richtung Gelsenkirchen möglich. Fahrgäste mit Ziel Bochum-Hauptbahnhof können im Ersatzbus bleiben. Die Busse fahren weiter bis zum Busbahnhof. Ein direkter Anschluss zur Weiterfahrt mit der 302 und 310 gibt es dort nicht, ein Umsteigen ist an den Haltestellen Lohring (302) oder Freigrafendamm (310) nötig.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum