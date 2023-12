Ob Mehrkorn, Mohn oder der Weizen-Klassiker – frische Brötchen dürfen auch in Bochum an den Weihnachtsfeiertagen nicht fehlen.

Heiligabend und Co. Brötchen an Weihnachten: So öffnen die Bäckereien in Bochum

Bochum Heiligabend fällt 2023 auf einen Sonntag. Welche Bäckereien öffnen dann in Bochum? Hier eine Übersicht, wo es frische Brötchen gibt.

Den 24. Dezember mit einem ausgewogenen Familienfrühstück mit frischen Brötchen vom Bäcker einläuten – geht das in diesem Jahr überhaupt? Immerhin fällt Heiligabend auf einen Sonntag, was bedeutet, dass die Geschäfte drei Tage am Stück geschlossen haben. Auf frische Brötchen müssen Bochumerinnen und Bochumer trotzdem nicht komplett verzichten. Die Redaktion hat bei Bäckereien in Bochum nachgefragt, ob und wann diese an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geöffnet haben. Hier finden Sie eine Übersicht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Brötchen an Heiligabend: In Bochum öffnen weniger Bäckereien als gewöhnlich

Grundsätzlich gilt: Laut dem aktuellen Ladenöffnungsgesetz NRW dürfen nur bestimmte Geschäfte am 24. Dezember öffnen, wenn dieser auf einen Sonntag fällt. Darunter zählen in der Tat auch Bäckereien. Gleiches gilt für den 31. Dezember. In Bochum bleiben an Heiligabend und Silvester in diesem Jahr trotzdem mehr Öfen kalt als gewöhnlich. Denn: viele Bäckereien, die generell an Sonntagen geschlossen haben, bleiben zu. Verlass ist in jedem Fall auf diese Filialen:

Erster Weihnachtag: Kaum ein Bäcker öffnet in Bochum

Doch wie sieht das Ganze am ersten und zweiten Weihnachtstag oder an Neujahr aus? Wer hier frische Brötchen genießen möchte, der muss sie – mit wenigen Ausnahmen – schon selbst machen oder aufbacken. Denn: Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Öffnung von grundsätzlichen allen Geschäften nicht gestattet. Bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf nur der erste verkaufsoffen sein. So will es das nordrhen-westfälische Ladenöffnungsgesetz. Und obwohl das im Umkehrschluss bedeutet, dass Bäcker am ersten Weihnachtstag sowie am Neujahrstag ihre Filialen öffnen dürfen, machen in Bochum nur ganz wenige Geschäfte davon auch Gebrauch.

Darunter zählt zum Beispiel die Bäckerei Basak auf der Essener Str. 2b, die an allen genehmigten Feiertagen von 5.30 Uhr bis 20 Uhr öffnen möchte. Im Backhaus Linden auf der Hattinger Str. 788 gibt es am Neujahrestag von 9 Uhr bis 14 Uhr frische Brötchen. Gleiches gilt für das Backhaus Langendreer auf der Oberstr. 14.

Tankstellen und Bahnhofsfilialen gelten als Ausnahme

Eine weitere Möglichkeit auf frische Brötchen oder Croissants bieten die Tankstellen in Bochum: Sie dürfen an allen Feiertagen uneingeschränkt öffnen und Waren des „Reisebedarfs“ anbieten (u.a. Zeitungen, Tabakwaren und Lebensmittel). Eine weitere Ausnahme gilt für Bäckereifilialen im Bochumer Hauptbahnhof: Sie dürfen auch an den Feiertagen ganztägig frische Brötchen anbieten. Denn für die dort angesiedelten Geschäfte gelten die Beschränkungen des NRW-Ladenöffnungsgesetzes nicht. Am 24. Dezember müssen aber auch hier die Filialen um spätestens 17 Uhr schließen.

