Britische Rockband „Rollingexile“ geht auf Tour durch Bochum

Die Londoner Rockband „Rollingexile“ wird im September zu Besuch erwartet. Von den insgesamt 14 Konzerten, die die Musiker um Frontmann Charlie Hallinan in NRW planen, finden sieben (!) in Bochum statt – darunter im Ludwig-Steil-Haus in Werne und in der Justizvollzugsanstalt „Krümmede“. Ein Fest für Freunde guten Folkrocks.

Britische Band gibt sieben Konzerte in Bochum

Charlie Hallinan, der seine Band „Rollingexile“ im Jahr 2012 gründete, begann seine musikalische Karriere in Dublin. Dort spielte er in den 1970ern zunächst Schlagzeug und gründete mit „Berlin“ die erste irische Rockband mit einem Plattenvertrag im Ausland. Mit „Berlin“ spielte er im Vorprogramm etwa von The Clash, Graham Parker, den Boomtown Rats und Ray Wilson.

Besonders gern denkt er wohl an das Jahr 1979 zurück: Auf einer Tour durch Irland ersetzte Hallinan für sechs Konzerte den verletzten Larry Mullen Jr., Schlagzeuger von U2. Die Mega-Band um die späteren Superstars Bono und The Edge war damals erst wenige Jahre alt.

Auftritte im Ludwig-Steil-Haus und bei „Rock am Kloster“

Hallinan war mittendrin, als der Punk in England das Licht der Welt erblickte. Seit 20 Jahren lebt er in London, wo er mit „Rollingexile“ seine eigenen Band gründete, der er als Leadsänger und Gitarrist vorsteht. Auch die Songs schreibt er selbst.

In Bochum schaut Hallinan immer wieder gern vorbei. Für viele unvergessen bleibt ein Auftritt Mitte 2018 beim Bürgertreff im Ludwig-Steil-Haus in Werne, wo „Rollingexile“ auch diesmal ihre ausgiebige Bochum-Tour starten werden: am Samstag, 9. September, um 19 Uhr.

Das Finale der Bochum-Tour steigt im „Blondies“

Weitere Auftritte sind angekündigt am Sonntag, 10. September, ab 16.30 Uhr beim „Backyard Charity Concert“ am Drohnenweg 15 in Weitmar, sowie am Samstag, 16. September, um 19.30 Uhr bei „Rock am Kloster“ im Restaurant Klosterhof, Am Varenholt 17, in Stiepel.

Im Mandragora im Bermudadreieck spielen „Rollingexile“ am Montag, 18. September, um 20 Uhr. Das Konzert am 19. September in der JVA Krümmede ist nicht öffentlich. Im Haus Frein (Castroper Straße 109) wird am Mittwoch, 20. September, ab 19 Uhr gerockt. Das Finale steigt am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr im Blondies, Hattinger Straße 80.

