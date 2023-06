Brennender Opel gelöscht – Vollsperrung auf A 40 aufgehoben

Auf der A 40 zwischen Bochum-Hamme und -Zentrum ist ein Opel Corsa in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Bochum hat den Brand gelöscht. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt.

Bochum. Ein brennender Pkw hat am Mittwochnachmittag einen Stau auf der A40 verursacht. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Vollsperrung aufgehoben.

Ein brennender Pkw hat am Mittwochnachmittag für einen Stau auf der A 40 in Richtung Dortmund gesorgt. Zwischen den Abfahrten Bochum-Hamme und -Zentrum war ein Opel Corsa in Flammen aufgegangen. Personen wurden dabei nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr nicht verletzt.

Um 16.22 Uhr war bei der Feuerwehr-Leitstelle die Meldung von einem brennenden Fahrzeug auf dem Standstreifen der A 40 eingegangen. Ein Unfall sei nicht vorausgegangen. Mehrere Einsatzkräfte konnten unter Atemschutz das brennende Auto löschen. Nach etwa einer Stunde war die Vollsperrung wieder aufgehoben.

„Aktuell kommt es aber noch zu Behinderungen“, so ein Feuerwehrsprecher. Der ausgebrannte Opel müsse noch abtransportiert werden.

