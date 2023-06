Brandstiftung: Bochumer bietet 500 Euro für Zeugenhinweise

Mülltonnen sind an einer Bochumer Kneipe in der Innenstadt angezündet worden.

Bochum. Ein Bochumer Gastronom klagt über in Brand gesteckte Mülltonnen neben seinem Lokal. Wer etwas gesehen hat, soll belohnt werden. Das ist passiert.

Frank Bartram ist verärgert und enttäuscht. Bereits zum zweiten Mal sollen Unbekannte an seiner Kneipe Trallafitti die Altpapiertonne angezündet haben. „Dass das Feuer nicht auf das Haus übergegriffen hat, war auch wieder nur pures Glück“, sagt er. Auf Anfrage der Redaktion bestätigt die Polizei die Brände.

An zwei Wochenenden in Folge brannten nach Ladenschluss jeweils in den frühen Morgenstunden von Samstag auf Sonntag, 27. und 28. Mai sowie 3. und 4. Juni, die Altpapiertonne des Lokals. Personal und Gäste waren laut Bartram zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Brandstiftung: Familien mit Kindern leben im Haus

Beim ersten Brand sei das Feuer von der Altpapiertonne auf einen Glascontainer und die Restmülltonne übergegangen, wie der Gastronom im Gespräch mit der Redaktion erzählt. Der Brand habe alle drei Mülltonnen verschmoren lassen. Auch das Haus am Ostring 36 habe Schäden vom Feuer davongetragen, so der Bochumer und zeigt Fotos auf seinem Handy: Die gläserne Türscheibe ist gesprungen, der Putz an der Fassade hat sich gelöst, die Klingelanlage ist verschmolzen und die Briefkästen sowie ein Fahrrad sind verkohlt.

Der Bochumer Gastronom Frank Bartram ist wütend und enttäuscht über die Brandstiftungen an seinem Lokal. Foto: Luisa Herbring / WAZ

Bartram fühlt sich wegen der Vorfälle machtlos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Anzeige erstattet. Einen Tatverdächtigen gibt es bisher nicht, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. „Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was als nächstes kommt oder ob es noch mal passiert“, sagt der Kneipen-Inhaber. Darüber hinaus sei er aber auch enttäuscht: „Ich verstehe nicht, warum Menschen so etwas machen. Sie denken nicht daran, dass im Haus auch Familien mit Kindern leben.“

Nach Mülltonnen-Bränden: Polizei sucht nach Zeugenhinweisen

Der verärgerte Bochumer möchte wissen, wer die Mülltonnen angezündet hat, und bittet auf Facebook um Zeugenhinweise. Wer Hinweise liefert, die helfen, den Täter oder die Täterin zu ermitteln, soll 500 Euro Belohnung bekommen.

Das Regionalkommissariat Bochum Innenstadt nimmt unter der Telefonnummer 0234 909 81 05 Zeugenhinweise entgegen. Trallafitti-Inhaber Frank Bartram ist telefonisch unter 0163 798 09 44 zu erreichen.

Auch am nebenstehenden Haus sind Feuerschäden erkennbar: verkohlte Briefkästen. Foto: Privat

