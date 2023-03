Feuerwehreinsatz Brandstifter zündeln in leerstehender Grundschule in Bochum

Bochum. Ein Nachbar bemerkt das Feuer und sieht Personen flüchten. Die Feuerwehr rückt mit mehr als 40 Kräften zu der nicht mehr genutzten Schule aus.

Unbekannte Täter haben in einer leerstehenden früheren Grundschule in Bochum Feuer gelegt. Ein aufmerksamer Nachbar hatte am Mittwochabend gegen 18 Uhr Flammenschein aus dem Gebäude an der Roonstraße in der Südfeldmark bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Ihren Angaben nach brannte es an insgesamt drei Stellen im Gebäude. Während an zwei Stellen im Erdgeschoss Unrat in Brand geraten war, brannten im Kellergeschoss mehrere Tische. Eine Ausbreiten der Flammen konnte die Feuerwehr allerdings verhindern.

Einsatz nach rund zwei Stunden beendet

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden die verrauchten Gebäudeteile mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Auch Fenster waren durch die Hitze zu Bruch gegangen.

Die Feuerwehr war mit 41 Kräften im Einsatz. Der Einsatz konnte nach etwas mehr als zwei Stunden beendet werden. (red)

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum