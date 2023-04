Brandserie in Bochum: Apotheke verliert ihre „Pillen-Taxis“

Bochum-Weitmar. Bei einer Brandstifter-Serie in Bochum-Weitmar sind nicht nur der Bus eines Fußballclubs, sondern auch Autos einer Apotheke zerstört worden.

So groß die Erleichterung in Bochum-Weitmar nach der Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters (20) auch ist, so tief sitzt weiter der Schock. Rund um die Osterfeiertage hatte es mehrfach im Umkreis gebrannt. Vollkommen zerstört wurde der Bus der Fußballjugend vom SC Weitmar 45.

Und noch eine weitere Institution ist betroffen: Höke’s Alte Apotheke Weitmar an der Hattinger Straße 334 hat gleich alle drei ihrer „Pillen-Taxis“ verloren, die als Auslieferungsfahrzeuge in der Stadt unterwegs waren. Das bestätigt auch die Polizei auf Nachfrage. Bereits in der Nacht von Ostersamstag auf den Ostersonntag seien die Autos in Flammen aufgegangen. Um 3.33 Uhr war die Feuerwehr über mehrere brennende Wagen informiert worden.

Die Dienstwagen der Apotheke in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Bochum

Der Löschzug der Innenstadt-Wache hatte die Lage vor Ort laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Nach rund anderthalb Stunden konnten die Einsatzkräfte den Parkplatz an der Hasenkampstraße demnach wieder verlassen.

Brandserie in Bochum-Weitmar betrifft Alte Apotheke – viele Kunden ahnen nichts

„Ich habe morgens auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Bilder der ausgebrannten Autos gesehen. Das war natürlich heftig“, sagt Martina Ortmann, die nach eigenen Angaben mehr als 20 Jahre lang in der Apotheke arbeitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die Wagen immer absichtlich auf dem Parkplatz abgestellt. „Schließlich gibt es in Weitmar nicht genügend Parkplätze und wir wollen nichts blockieren“, sagt Martina Ortmann.

Betroffen ist auch ein größerer Wagen, mit dem wir etwa Pflegebetten von unserem Sanitätshaus geliefert haben“, sagt Martina Ortmann. „Wir können nun weder Krankenbetten, Badewannenlifter, noch Rollstühle zu den Patienten liefern. Und viele unserer Kunden wissen überhaupt nicht, dass auch wir von den Feuern betroffen sind.“

Spendenaktionen für Fußballverein bei Apotheke und im Internet

Die Apotheke hat indes nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den SC Weitmar 45 zu unterstützen. „In Weitmar hält man schließlich zusammen!“ So können Kundinnen und Kunden selbst gesammelte Bonustaler in ein neu aufgestelltes Sparschwein werden.

„Jeder Taler wird 1:1 in Euro umgewandelt. Wir sammeln bis Ende Mai/Pfingsten“, sagt Martina Ortmann. Und was ist mit Ersatz für die „Pillen-Taxis“? „Die Versicherung wird wohl bezahlen, aber natürlich nur den Zeitwert. Wir schauen nach Gebrauchtwagen, damit wir so schnell wie möglich wieder normal einsatzfähig sind.“

Auch der Fußballverein selber hatte bereits eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Auf den Internet-Spendenplattform „gofundme“ sind bisher 1345 Euro zusammengekommen. Für 15.000 Euro war der Bus vor drei Jahren angeschafft worden.

Brandstiftung in Bochum-Weitmar: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Immerhin: Am vergangenen Dienstagabend waren Zivilpolizisten bei ihrer Streife durch den Stadtteil Weitmar auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der „herumgestreunt“ sei und sich „auffällig verhalten“ habe. Der 20-Jährige habe versucht wegzulaufen, als er die Polizisten entdeckt habe.

„Auf Nachfrage hat er dann eingeräumt, dass er für die Brände verantwortlich ist“, sagt Polizeisprecherin Mirella Turrek. Kurz vor Mitternacht nahm die Zivilstreife den 20-Jährigen aus Bochum fest. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Brandstiftung erließ.

