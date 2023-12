Feuerwehr-Einsatz Brand in Studentenwohnheim in Bochum – keine Verletzten

Bochum. Die Bochumer Feuerwehr hat am Abend einen Brand in einem Studentenwohnheim in Bochum gelöscht. Verletzt wurde niemand, aber der Brand hat Folgen.

Abendlicher Feuerwehr-Einsatz im Bochumer Süden: In einem Studentenwohnheim an der Stiepeler Straße ist am Donnerstagabend ein Brand in einer Küche ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 20.50 Uhr alarmiert. Einheiten aus Werne, der Innenstadt sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Querenburg und Nord rückten aus.

Die Studentenwohnung, in der es brannte, sei verraucht gewesen, heißt es im Einsatzbericht. Das Feuer habe sich bereits auf den „oberen Küchenbereich“ ausgebreitet, sei anschließend aber schnell gelöscht worden. Die Feuerwehr entlüftete die Wohnung und demontierte die Küchenzeile, um Glutnester auszuschließen. Rund 50 Feuerwehrleute seien bis 22 Uhr im Einsatz gewesen.

Verletzt worden sei niemand, so die Bilanz. Die Wohnung sei allerdings unbewohnbar, teilte ein Sprecher mit.

