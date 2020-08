Die Feuerwehr Bochum war mit 35 Kräften an der Einsatzstelle in Wattenscheid.

Feuerwehr Brand in Lagerhalle in Bochum: Zwei Menschen verletzt

Bochum/Wattenscheid. Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Wattenscheid sind zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr löschte alles unter Atemschutz.

Bei einem Brand in der Gewerbestraße am Dienstag um 12.15 Uhr in Bochum-Wattenscheid haben zwei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Als die Feuerwehr eintraf, drang dichter Rauch aus einem untergeschossigen Lagerraum einer dort ansässigen Baufirma. Das angrenzende Gebäude hatten bereits alle Mitarbeiter verlassen. Die beiden Verletzten, Mitarbeiter der Firma, wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Ursache des Feuers wird jetzt von der Polizei Bochum geklärt

Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte die Flammen. Zeitgleich wurde ein weiterer Zugang zu dem Lagerraum geschaffen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden alle Räume kontrolliert, die Einsatzstelle mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht.

Insgesamt 35 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Polizei klärt jetzt die Brandursache. Vermutlich hatte eine Elektroverteilung gebrannt, so die Feuerwehr.