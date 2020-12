Brand Brand in Härterei in Bochum -- Zwei Mitarbeiter verletzt

Bochum In einer Härterei in Bochum-Riemke hat es gebrannt. Zwei Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte alles.

Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Rauchentwicklung in einer Härterei an der Oberscheidstraße in Bochum-Riemke gelöscht. Es brannte in einer Filteranlage, die von einem Trupp unter Atemschutz mit CO2 gelöscht wurde.

Durch die verwinkelte Bauart und dem Brandort in fünf Metern Höhe war es sehr aufwendig die Löschmaßnahmen durchzuführen, ein erster Löschversuch durch Mitarbeiter der Firma brachte keinen Erfolg, berichtet die Feuerwehr.

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum waren im Einsatz

Zwei Arbeiter wurden mit einer leichten Rauchvergiftung vom Rettungsdienst betreut. 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Mittlerweile hat die Freiwillige Feuerwehr (LE Bochum-Mitte) den Einsatz übernommen und führt Nachlöscharbeiten durch während die Filteranlage demontiert wird.

Zur Brandursache wurde noch nichts bekannt.