In der Nacht zu Sonntag (9. August) ist die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in Linden gerufen worden. Eine Frau wurde vom Balkon gerettet. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet. (Symbolbild)

Feuerwehr Brand in Einfamilienhaus in Bochum: Frau von Balkon gerettet

Bochum. In der Nacht zu Sonntag (9. August) ist die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in Linden gerufen worden. Eine Frau wurde vom Balkon gerettet.

In der Nacht zu Sonntag (9. August) musste die Feuerwehr einen Brand in einem Einfamilienhaus in Bochum-Linden löschen. Gegen 0.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße „Im Ostholz“ gerufen. Schon vor dem Eintreffen hatte sich die Bewohnerin unverletzt auf einen Balkon geflüchtet. Die Räume des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt bereits leicht verraucht.

Über eine tragbare Leiter wurde die Frau gerettet und anschließend vom Rettungsdienst untersucht und betreut. Die Ursache für den Brand hatte ein Trupp unter Atemschutz schnell gefunden: In der Küche des Hauses war es zu einem Kleinbrand gekommen, den die Einsatzkräfte schnell ablöschen konnten. Anschließend wurden die Wohnräume belüftet.

Brand eines Einfamilienhauses in Bochum: Einsatz nach 45 Minuten beendet

Nach 45 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Neben dem Löschzug der Innenstadtwache waren auch die Löscheinheiten Linden und Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.