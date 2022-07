Bochumer Industriegelände: Brand in Filteranlage gelöscht

Am Nachmittag brannten Metallspäne in einer Filteranlage an der Oberscheidstraße in Bochum. Die Anwohnerschaft wurde gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bochum. Die Feuerwehr Bochum war seit dem Nachmittag auf einem Betriebsgelände im Einsatz. Dort brannten Metallspäne. Am späten Abend gab es Entwarnung.

Die Feuerwehr Bochum ist am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer auf dem Betriebsgelände einer Härterei in Riemke ausgerückt. Wie ein Feuerwehrsprecher erklärte, brannten in dem Betrieb an der Oberscheidstraße Metallspäne in einer Filteranlage. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr war am Abend mit 60 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Einsatzkräfte fanden einen Brand in der Filteranlage und den zwei Silos einer Sandstrahlanlage vor. Bekämpft wurden die Flammen sowohl mit Kohlendioxid als auch mit Löschschaum.

Feuer in Filteranlage: Bochumer Feuerwehr in Industriegebiet im Einsatz

Die zwei Löschzüge und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr kühlten das Umfeld um die Filteranlage, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde neben der Filteranlage ein Gerüst aufgebaut, um einen Kontrollschacht zu erreichen. Die Feuerwehr musste im Laufe des Einsatzes mehrmals Teile der Anlage öffnen.

Die Anwohnerschaft wurde gebeten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Laut dem Geschäftsführer der Härterei Reese, Philip Reese, ist der Brand „leider ein Wiederholungsfall, aber keine Katastrophe“.

