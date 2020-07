Brand in Bochum: Feuerwehr rettet Frau aus Dachgeschoss

Bei einem Kellerbrand in der Stephanstraße wurde eine Frau im Dachgeschoss eingeschlossen. Das Treppenhaus war so verraucht, dass sie das Haus nicht ohne Hilfe verlassen konnte.

In einem Dreifamilienhaus in der Stephanstraße in Bochum-Wattenscheid ist am Sonntagabend ein Kellerbrand ausgebrochen. Als die Feuerwehr um 19.50 Uhr von einem Bewohner des Hauses gerufen wurde, befand sich noch eine 24-jährige Frau im Dachgeschoss des Hauses.

Durch die schnelle Brandrauchausbreitung im Treppenraum konnte sie das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen. Ein Trupp rettete die Frau mit einer Fluchthaube über den Treppenraum. Nach der Untersuchung durch den Notarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus transportiert.

Kellerbrand konnte schnell gelöscht werden

Der eigentliche Kellerbrand konnte schnell gelöscht werden. Abschließend erfolgten Lüftungsmaßnahmen, um die Wohnungen und den Treppenraum von Brandrauch zu befreien.

Vor Ort befanden sich insgesamt 50 Einsatzkräfte. Einsatzkräfte der Feuerwache Innenstadt und der Löscheinheiten Höntrop und Eppendorf unterstützen die Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid.

Die Löscheinheiten Bochum Mitte und Wattenscheid Mitte besetzten während des Einsatzes die verwaisten Berufsfeuerwachen. Gegen 21.30 Uhr endete der Einsatz. (red)