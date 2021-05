Brand in Bochum: Feuerwehr muss Dach von Bungalow abnehmen

Am Kötterberg in Bochum-Grumme stand am Montagabend ein Gebäudeteil in Flammen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund fünf Stunden.

Bochum. Ein brennender Bungalow hat am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Bochum-Grumme geführt. Die Löscharbeiten dauerten bis spät in den Abend.

Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Gebäudebrand in Grumme ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, stand auf dem Gewerbegelände Am Kötterberg „ein unterkellerter Gebäudeteil in Bungalow-Bauweise in Flammen“. Es habe sich um ein Gebäude gehandelt, das als Sozial- und Lagerraum genutzt wurde und an ein Wohngebäude und eine Werkstatt angrenzt.

Die Feuerwehr beschreibt die Löscharbeiten als „langwierig“. Mit einem Bagger wurde das Dach des Gebäudes entfernt, um die Glutnester erreichen zu können. Der Einsatz war nach rund fünf Stunden beendet. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in dem Bungalow befand, gab es keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (red)

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum